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Бразильянка Майя выиграла один из самых длинных матчей в истории "Ролан Гаррос"

Теннис Рекорд Личный Фото: Instagram/rolandgarros
14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад Майя за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2023" переиграла испанку Сару Соррибес-Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5. Поединок затянулся на 3 часа 51 минуту и стал самым продолжительным в этом сезоне WTA, сообщает Zakon.kz.

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С данным показателем в 3 часа и 51 минуту бразильянка вошла в историю Открытого чемпионата Франции, это третья по продолжительности игра на кортах Парижа за все время проведения турнира. До этого самыми затяжными считаются два матча:

  • 4 часа и 7 минут: Виржини Буиссон – Ноэль Ван Лоттум (1995 год).
  • 3 часа и 55 минут: Керри Мелвилл – Пэм Тигуарден (1972 год).

Плюс к этому, 27-летняя южноамериканка Майя добилась огромного успеха в личных достижениях. Она впервые вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира "Большого шлема", ранее не проходила дальше второго круга.

Теперь Беатрис за место в полуфинале "Роллан Гаррос-2023" сыграет с седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. 

Хаддад Майю казахстанскую болельщики тенниса хорошо знают, так как она некоторое время выступала в паре с нашей Анной Данилиной. И добились ряда хороших показателей, где особняком стоят финал AusOpen-2022 и победа на WTA-500 Сидней. 

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