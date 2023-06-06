Бразильянка Майя выиграла один из самых длинных матчей в истории "Ролан Гаррос"

14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад Майя за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2023" переиграла испанку Сару Соррибес-Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5. Поединок затянулся на 3 часа 51 минуту и стал самым продолжительным в этом сезоне WTA, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



С данным показателем в 3 часа и 51 минуту бразильянка вошла в историю Открытого чемпионата Франции, это третья по продолжительности игра на кортах Парижа за все время проведения турнира. До этого самыми затяжными считаются два матча:

4 часа и 7 минут: Виржини Буиссон – Ноэль Ван Лоттум (1995 год).

3 часа и 55 минут: Керри Мелвилл – Пэм Тигуарден (1972 год).



3h51m!! 🤯



In our longest match of the year, Beatriz Haddad Maia wins a gruelling battle against Sorribes Tormo 6-7(5), 6-3, 7-5 to reach her first career Slam quarterfinal!#RolandGarrospic.twitter.com/GnRqu7qDDz — wta (@WTA) June 5, 2023

Плюс к этому, 27-летняя южноамериканка Майя добилась огромного успеха в личных достижениях. Она впервые вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира "Большого шлема", ранее не проходила дальше второго круга.

Теперь Беатрис за место в полуфинале "Роллан Гаррос-2023" сыграет с седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Хаддад Майю казахстанскую болельщики тенниса хорошо знают, так как она некоторое время выступала в паре с нашей Анной Данилиной. И добились ряда хороших показателей, где особняком стоят финал AusOpen-2022 и победа на WTA-500 Сидней.