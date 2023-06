Бразильянка Майя выиграла один из самых длинных матчей в истории "Ролан Гаррос"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



С данным показателем в 3 часа и 51 минуту бразильянка вошла в историю Открытого чемпионата Франции, это третья по продолжительности игра на кортах Парижа за все время проведения турнира. До этого самыми затяжными считаются два матча:

3h51m!! 🤯



In our longest match of the year, Beatriz Haddad Maia wins a gruelling battle against Sorribes Tormo 6-7(5), 6-3, 7-5 to reach her first career Slam quarterfinal!#RolandGarrospic.twitter.com/GnRqu7qDDz