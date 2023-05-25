Депутат Сената Али Бектаев 25 мая на пленарном заседании палаты завил, что в Казахстане из года в год снижается не только производство зерна, но и его качество. Он сравнил показатели с достижениями соседних стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Али Бектаев в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на проблемы в аграрной отрасли страны.



Он сообщил, что в 2022 году благоприятные погодные условия позволили собрать в Казахстане хороший урожай. Тогда, по его словам, было собрано более 16 млн тонн пшеницы, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет.

Между тем в соседней России в 2022 году был собран рекордный урожай в более чем 104 млн тонн пшеницы.

"Последние годы показатели экспорта муки по сравнению с данными 2013 года снизились в Казахстане на 31%. А в свое время импортировавшая муку Республика Узбекистан в 2022 году экспортировала 949 тыс. тонн муки и таким образом стала главным экспортером в Средней Азии и Афганистане. В России последние пять лет производство зерна ежегодно растет на 20-30%. На сегодня потенциал России высок не только по производству зерна, но и муки. А в Казахстане не только производство зерна, но и его качество с каждым годом снижаются", – заявил сенатор.

В целом, по его словам, урожайность в Казахстане значительно отстает от показателей стран-партнеров ЕАЭС. Виной всему, по его данным, устаревшие методы ведения сельского хозяйства, низкий уровень отечественного семеноводства, слабая переработка сельхозпродукции.

Обратил внимание сенатор и на проблемы в отечественном семеноводстве. Али Бектаев считает уровень селекционной работы в казахстанских НИИ низким, отчего крестьяне ежегодно высевают семена зарубежной селекции.

Стоит отметить, что в феврале Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ сельского хозяйства.