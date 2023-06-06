Министр Бейсембаев высказался о выезде школьников в Крым

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 6 июня высказался о поездке казахстанских школьников в Крым. В министерстве хотят запретить выезд детей без соответствующего приказа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев сообщил, что это мероприятие было проведено по инициативе родителей.

"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям. Учитель понесла соответствующее наказание", – добавил министр просвещения.

Он также рассказал о том, какие меры принимаются министерством просвещения, чтобы такого в будущем не допустить.

"Проводим работу по введению запрета на выезд за рубеж школьников без приказа министерства и разрешения комитета по охране прав детей". Гани Бейсембаев

25 мая 2023 года в Минпросвещения заявили, что группа казахстанских школьников по программе Россотрудничества находится в Крыму, и что эту поездку не согласовывали с профильным ведомством.