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Министр Бейсембаев высказался о выезде школьников в Крым

Министр Бейсембаев высказался о выезде школьников в Крым Фото: primeminister.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 6 июня высказался о поездке казахстанских школьников в Крым. В министерстве хотят запретить выезд детей без соответствующего приказа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев сообщил, что это мероприятие было проведено по инициативе родителей.

"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям. Учитель понесла соответствующее наказание", – добавил министр просвещения.

Он также рассказал о том, какие меры принимаются министерством просвещения, чтобы такого в будущем не допустить.

"Проводим работу по введению запрета на выезд за рубеж школьников без приказа министерства и разрешения комитета по охране прав детей".Гани Бейсембаев

25 мая 2023 года в Минпросвещения заявили, что группа казахстанских школьников по программе Россотрудничества находится в Крыму, и что эту поездку не согласовывали с профильным ведомством.

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Министерство просвещения РК Гани Бейсембаев Казахстан Крым
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