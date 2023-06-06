"Не надо навешивать ярлыки": Кульгинов ответил на слухи о лоббировании интересов застройщиков

В кулуарах правительства 6 июня экс-аким столицы, ныне вице-премьер-министр Алтай Кульгинов разозлился на вопрос о том, знает ли он о слухах о якобы его лоббировании интересов застройщиков, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства Алтай Кульгинов отметил, что есть застройщики, которые занимаются незаконной рекламой, завлекая покупателей. Журналисты напомнили экс-акиму о слухах в его адрес о том, что он якобы сам лоббировал интересы застройщиков будучи на посту градоначальника.

"Да, разные мнения бывают, я скажу следующее. Во-первых, основной драйвер экономики столицы – это стройка. Строительная индустрия, развитие МСБ. Поэтому в первую очередь перед госорганами стоит задача по привлечению инвестиций. Второе - обеспечение жильем, социальным жильем. Только в 2021 году мы обеспечили социальным жильем очередников и вкладчиков "Отбасы банка" – 10 тысяч квартир. Из них семь тысяч – для очередников. Если у вас есть конкретные факты – пожалуйста. Без передергивания фактов. Конкретно по проекту назовите. И я вас прошу, обращайтесь в акимат, я уже с прошлого года не работаю". Алтай Кульгинов

Журналисты спросили у Алтая Кульгинова, знакомы ли ему слухи в его адрес о якобы 20 процентных откатах. Вопрос показался экс-акиму оскорбительным.

"Эти ярлыки навешивать мне не надо. За это будете отвечать. Я знаю, когда некоторых акимов так называли. Это обвинение, вы в публичном пространстве обвиняете госслужащего. За это будете отвечать, не нужно этим заниматься. Такие нападки в отношении госслужащих бывают, это заказные. Пожалуйста, не нужно это делать. Я добросовестно работал будучи акимом, со своими коллегами ради интересов наших жителей. И я своей работы не стесняюсь". Алтай Кульгинов

Алтай Кульгинов был акимом столицы с июня 2019 по декабрь 2022 года. 9 декабря 2022 года указом президента Республики Казахстан назначен заместителем премьер-министра. 3 апреля он был вновь перезназначен на эту должность.