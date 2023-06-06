В Абайской области на ремонт дорог выделено 9,9 млрд тенге

Подробно о ремонте дорог и мостов в Абайской области рассказал аким Нурлан Уранхаев в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине образования области в Казахстане.

Довести долю дорог в нормативном состоянии до 97% к 2025 году – такая задача поставлена перед местной исполнительной властью в области ремонта и реконструкции дорожно-транспортной системы.

По итогам ремонтной кампании 2022 года, доля дорог местного значениях в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 82%. На текущий год этот объем планируется довести уже до 90%.



Чтобы достичь поставленных целей, в области на ремонт дорог местного значения выделено 9,9 млрд тенге, что позволит привести в порядок 235 км дорог. Общая протяженность дорог в области Абай составляет 6 715 км, в том числе республиканского значения – 2176 км, областного значения – 1611 км и районного значения – 2928 км.

Кроме того, в Семее этим летом средний ремонт запланирован на 40 улицах общей протяженностью 60 км. Кроме того, начнется строительство улицы от дороги "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный". Республиканский бюджет для реализации этого проекта выделил 900 млн тенге, общая стоимость проекта оценивается в сумму 2,3 млрд тенге.

Особое внимание журналистов аким области Нурлан Уранхаев обратил на ремонт и строительство мостов на территории области. В рамках реализации Комплексного плана развития области осенью 2022 года начата реконструкция автогужевого моста. Фактически, ведутся работы по строительству совершенного нового моста рядом со старым, который много лет находится практически в аварийном состоянии.

"Автогужевой мост действует с ограничением движения транспорта весом не более 2 тонн. В дальнейшем он будет отремонтирован и станет пешеходной зоной". Нурлан Уранхаев

В текущем году на строительство моста через Иртыш из республиканского бюджета выделено 7,2 млрд тенге. По словам Нурлана Уранхаева, в настоящий момент к будущему мосту подведены все инженерные коммуникации и ведутся работы по строительству береговой опоры. В целом, новый мост должен быть построен к концу 2025 года.

Вместе с тем, поддержано финансирование реконструкции двух мостов в Аягозе по улицам Барак батыра и Шакенова.

Параллельно ведутся подготовительные работы к большому ремонту подвесного моста – визитной карточки Семея. В 2022 году его обследовала группа специалистов из Японии, которые разработали техническое задание с перечнем необходимых работ по реконструкции моста.

"Сегодня мы понимаем, что предстоит сделать в плане ремонта подвесного моста. Ведется разработка проектно-сметной документации, и на будущий год мы планируем эти работы начать". Нурлан Уранхаев

Кстати, по его словам, реконструкция будет произведена не только по инженерным коммуникациям и самой конструкции моста, но и предусмотрена полная замена асфальтобетонного покрытия.