Семей ожидает строительный бум

Новые школы и больницы, объекты культуры и спорта, многоквартирные дома и реконструкция тепловой системы появятся Семее в самое ближайшее время. Как будет развиваться областной центр, рассказал аким области Абай Нурлан Уранхаев.

В Абайской области начата разработка Генерального плана развития Семея. В него войдут план застройки и сноса ветхого жилья в левобережной части города, планирование создания единого дизайн-кода города, благоустройство более ста дворовых территорий и устройство 11 общественных пространств, разработка единой локальной поливной системы, а также программа ремонта фасадов многоквартирных домов.

Выступая на выездной пресс-конференции СЦК при президенте РК, Нурлан Уранхаев отметил, что формула комфортного проживания для обычных жителей проста: тепло, вода, связь, дорога и благоустройство. И глава области признался, что именно в этих направлениях предстоит очень много работы.

Фото: Екатерина Гуляева

Здесь аким области ведет речь о Семее, где одной из основных проблем теплоснабжения является дефицит тепловой энергии – 118 Гкал/час в правобережной части города.

Для решения этой проблемы областным акиматом за счет средств инвесторов разрабатываются проектно-сметные документации на 23 проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей на общую сумму 105,5 млрд тенге.

"Для покрытия дефицита тепловой энергии в центральной части Семея с 2022 года ведется реконструкция котельных "Габбасова" и "Центр" и строительство тепловой сети к поселку Степной. На эти цели в текущем году с Нацфонда выделено более 1,148 млрд тенге". Нурлан Уранхаев

Кроме того, в комплексный план развития области включены 11 проектов по реконструкции теплоисточников и 19 проектов по реконструкции тепловых сетей на сумму 150 млрд тенге. Из них на модернизацию теплоисточников предусмотрено 95,5 млрд тенге, на модернизацию сетей еще 54,9 млрд тенге.

"Безусловно, одним из крупных проектов в сфере теплоснабжения станет строительство ТЭЦ-3, которое позволит решить проблему дефицита тепловой энергии в правобережной части города". Нурлан Уранхаев

Как уточнил аким области, начата процедура разработки ТЭО строительства ТЭЦ-3, закончить которую намечено на конец текущего года. Уже сейчас предполагается, что установленная тепловая мощность будущей ТЭЦ-3 в Семее составит 1200 Гкал/час, а электрическая – 360 МВт. Предварительная стоимость строительства оценивается в 482 млрд тенге.

"Строить что-либо грандиозное, когда в городе не решены вопросы с теплоснабжением, по крайней мере, небезопасно. Поэтому, в первую очередь, все силы направлены на решение проблем с теплоснабжением. Однако и разработка ПСД строительства основных объектов также ведется параллельно". Нурлан Уранхаев

При этом строить предстоит достаточно много. Особенно в области здравоохранения. По нормативам в области Абай должна быть собственная областная больница, детская областная больница, а также Центр крови. Именно эти объекты здравоохранения будут строиться в Семее уже в ближайшие год-два.

Фото: Екатерина Гуляева

В рамках пилотного Национального проекта "Комфортная школа" система образования области пополнится 11 новыми объектами на 5 700 мест, пять из них начнут строить в этом году. Отметим, что за счет корпорации "KAZ Minerals" в микрорайоне Заря в Семее будет построена большая современная школа на 1200 мест.

В сфере социального обеспечения в текущем году уже сдали в эксплуатацию новый реабилитационный центр на 150 мест для детей и взрослых с инвалидностью 1 и 2 группы в Семее стоимостью 7,1 млрд тенге.

Фото: Екатерина Гуляева

Особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Уже сейчас активно ведутся работы по строительству подмостового пространства в левобережной части города. Кроме того, обустраивается сквер по ул. Жамакаева, начаты работы по благоустройству дворов в разных частях города.

"Особое внимание будет уделено острову Бейбітшілік в центральной части города. Эту уникальную рекреационную зону будем развивать, создавая комфортные зоны для занятий спортом и активным отдыхом", – сказал аким Абайской области.

Фото: Екатерина Гуляева

Так, по его словам, есть мысль закрывать остров для автомобильного движения на пятницу-субботу и воскресенье, увеличив при этом количество маршрутных автобусов по острову. Это поможет создать более спокойную и безопасную обстановку для велосипедных и пеших прогулок.

Кстати, в нынешнем году предполагается начать строительство нового пешеходного моста, ведущего на остров. Кроме того, ведутся переговоры с инвесторами для возрождения детской железной дороги на территории острова. Это любимейшее развлечение маленьких горожан существовало в Семее с 1979 до 1990-е годы.

Также, по словам Нурлана Уранхаева, до 2027 года в Семее появятся Дворец школьников, семейский Конгресс-холл, закрытый ледовый модуль, драматический театр и ряд других объектов культуры и спорта, которые украсят новый областной центр.