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Аким области Абай рассказал, сколько в регионе построят новых школ и больниц

Аким области Абай рассказал, сколько в регионе построят новых школ и больниц Фото: Zakon.kz
Аким области Абай Нурлан Уранхаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, как идет работа по строительству новых школ и больниц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава области напомнил, что для снижения дефицита ученических мест в рамках пилотного Национального проекта "Комфортная школа" на 2023-2025 годы запланировано строительство 11 школ на 5700 мест. 

"В текущем году заключены договора на строительство пяти школ, строительство двух школ началось в городе Семей. В областном центре за счет средств ТОО "KAZ Minerals Management" в текущем году начато строительство школы на 1200 мест. До 2025 года за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования будут построены шесть малокомплектных школ, шесть пристроек к действующим школам". Нурлан Уранхаев

Также в целях дальнейшего увеличения охвата детей дополнительным образованием планируется строительство многофункционального дворца школьников.

По поручению главы государства открыты школы на базе университета Шакарима "Shakarim High Schoоl" и на базе университета А. Бокейханова "Abay IT-School", вузам области дополнительно выделены 500 образовательных грантов. 

При этом аким добавил, что рамках реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года по области запланировано строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи на 10,8 млрд тенге.

"В настоящее время ведется привязка ПСД к типовому проекту. В Комплексный план развития области включено строительство пяти медицинских объектов в городе Семей на 100,4 млрд тенге". Нурлан Уранхаев

В этом году правительство приняло Комплексный план социально-экономического развития области Абай. Документ направлен на повышение качества жизни и благосостояния населения.

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Оксана Скибан
Абайская область Уранхаев Нурлан Казахстан
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