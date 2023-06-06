БРК открывает финансирование для модернизации ТЭЦ-2 в Алматы

АО "Банк Развития Казахстана" подписало соглашение об открытии кредитной линии с АО "Алматинские электрические станции", сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что выделяемые вместе с другими кредиторами – Азиатским Банком Развития и Европейским Банком Реконструкции и Развития – финансовые средства пойдут на модернизацию ТЭЦ №2 имени Жакутова в Алматы.

"В результате реализации проекта, завершение которого планируется на конец 2026 года, установленная электрическая мощность оборудования этой ТЭЦ вырастет с 510 МВт до 600 МВт, а тепловая мощность составит 957 Гкал". Пресс-служба АО "Банк Развития Казахстана"

При этом, как отмечено в сообщении, перевод станции на более экологичный вид топлива – природный газ вместо каменного угля – позволит снизить негативное воздействие станции на окружающую среду. Так, выбросы диоксида серы и золы (пыли) в атмосферу будут исключены полностью, а двуокиси углерода (СО2) – снижены в полтора раза.

"Хотя АлЭС и является квазигосударственной компанией, БРК вошел в проект по двум причинам. Во-первых, имеется софинансирование с участием международных финансовых институтов. Во-вторых, проект соответствует принципам ESG, снижая влияние ТЭЦ на окружающую среду и при этом повышая надежность снабжения энергией Алматинской агломерации. Экологическая повестка этого проекта имела высокое значение при принятии нами решения о финансировании". Заместитель председателя правления БРК Марат Елибаев

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Энерго"

Как подчеркнула Асель Аргинбаева, управляющий директор по экономике и финансам АлЭС, идет планомерная поэтапная работа по подготовке реализации вышеуказанного проекта.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Энерго"

"Подписание сегодняшнего соглашения является важным шагом в его продвижении с точки зрения начала строительства в установленные сроки. Мы выходим на новую ступень совместной работы". Асель Аргинбаева

Кредитное соглашение подписали Аргинбаева Асель Амантаевна, управляющий директор по экономике и финансам АлЭС, и Елибаев Марат Талгатович, заместитель председателя правления БРК.