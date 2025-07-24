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События

БРК профинансирует строительство современного тепличного комплекса в Алматинской области

БРК, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 18:26 Фото: БРК
АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") и ТОО "Alatau Green Production" подписали соглашение об открытии кредитной линии на реализацию инвестиционного проекта по строительству современного тепличного комплекса в Алматинской области.

Общая стоимость проекта составляет 12,8 млрд тенге.

Проект предусматривает возведение тепличного комплекса общей площадью 8 гектаров, с проектной мощностью 5 400 тонн огурцов и 2 000 тонн томатов в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года.

Вся продукция будет реализовываться исключительно на внутреннем рынке, что обеспечит вклад в укрепление продовольственной безопасности страны и снижение зависимости от импорта. Комплекс будет оснащен современными энергоэффективными и автоматизированными технологиями, позволяющими рационально использовать ресурсы, повысить урожайность и обеспечить стабильное круглогодичное производство.

В рамках проекта планируется строительство как зимних, так и летних многопролетных теплиц с различными типами конструкций – стеклянной и пленочной. Также предусмотрены специализированные рассадные и салатные отделения, а для обслуживания комплекса будет создана отдельная сервисная зона. Такой подход обеспечит эффективное выращивание широкого спектра культур с учетом их агротехнических особенностей.

С целью сохранения качества продукции и обеспечения бесперебойных поставок в межсезонье в составе комплекса будет создан специализированный овощной склад. Он станет ключевым элементом инфраструктуры хранения социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Продукция будет реализовываться через собственную розничную сеть и логистическую систему, что обеспечит контроль на всех этапах – от производства до потребителя, а также повысит эффективность поставок на внутренний рынок.

Реализация проекта окажет позитивное влияние на развитие агропромышленного сектора и социально-экономическое положение региона. Будет создано около 400 новых рабочих мест, обеспечены стабильные поставки свежих овощей в регионы, что также будет способствовать стабилизации цен на СЗПТ.

Проект ТОО "Alatau Green Production" при поддержке БРК станет значимым вкладом в развитие устойчивого сельского хозяйства и обеспечение продовольственной независимости Казахстана.

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Айсулу Омарова
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