Пожар разгорелся в паркинге столичного ЖК

В Астане 6 июня 2023 года произошел пожар в паркинге жилого комплекса по ул. Мухамедханова. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в МЧС РК, пожарные работают по повышенному рангу.

Пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на место в 11:56.

"Пожарные прибыли уже через семь минут. Установлено, что в паркинге горит автомашина. Незамедлительно на месте пожара создан оперативный штаб, пожарными проводится разведка и эвакуация людей с верхних этажей. На данное время столичные огнеборцы работают по повышенному рангу вызова", – говорится в сообщении МЧС РК.

Фото: Telegram/qr_tjm

Как отмечается, с помощью специальной машины проводится дымоудаление из непроветриваемого паркинга.

2 июня 2023 года в Астане загорелось кафе. Горела кровля, потолочное перекрытие и межкомнатные стены кафе "Беркут" на площади 150 кв. м, а также хозпостройка на площади 20 кв. м. Пожар ликвидирован в 19.24. Жертв и пострадавших нет