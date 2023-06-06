Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар разгорелся в паркинге столичного ЖК

Пожар разгорелся в паркинге столичного ЖК Фото: Telegram/qr_tjm
В Астане 6 июня 2023 года произошел пожар в паркинге жилого комплекса по ул. Мухамедханова. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в МЧС РК, пожарные работают по повышенному рангу.

Пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на место в 11:56.

"Пожарные прибыли уже через семь минут. Установлено, что в паркинге горит автомашина. Незамедлительно на месте пожара создан оперативный штаб, пожарными проводится разведка и эвакуация людей с верхних этажей. На данное время столичные огнеборцы работают по повышенному рангу вызова", – говорится в сообщении МЧС РК.
Пожар разгорелся в паркинге столичного ЖК

Фото: Telegram/qr_tjm

Как отмечается, с помощью специальной машины проводится дымоудаление из непроветриваемого паркинга.

2 июня 2023 года в Астане загорелось кафе. Горела кровля, потолочное перекрытие и межкомнатные стены кафе "Беркут" на площади 150 кв. м, а также хозпостройка на площади 20 кв. м. Пожар ликвидирован в 19.24. Жертв и пострадавших нет

Читайте также

На беспредел и избиения в лицее "Жас-Улан" в Семее отреагировали чиновники

15-летняя школьница пропала в Жетысуской области

Генпрокуратура: 39 силовиков привлекают к уголовной ответственности

Динара Халдарова
Астана МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Токсичная вейп-индустрия отправляет мозг политикам – Джамиля Садыкова
Джамиля Садыкова: Токсичная вейп-индустрия отравляет мозг политикам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления