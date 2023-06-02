В Астане загорелось кафе

В столице загорелось кафе "Беркут". Огнеборцы справились с возгоранием, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

На вызов пожарные выехали 2 июня текущего года в 18:32. Поступил вызов о пожаре в кафе "Беркут" по адресу: ул. Потанина, 7.

Горели кровля, потолочное перекрытие и межкомнатные стены здания на площади 150 кв. м, а также хозпостройка на площади 20 кв. м.

"Силами пожарных пожар ликвидирован в 19.24. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС города Астаны





Ранее стало известно, что из горящей многоэтажки в Костанае спасли восемь человек.