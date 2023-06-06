Самому большому крокодилу в мире исполнилось 120 лет

5,5-метровый крокодил по кличке Кассиус отметил свой 120-й день рождения. Кассиус проживает в австралийском Квинсленде в крокодиловом парке Marineland, сообщает Zakon.kz.

Кассиуса поймали в реке Финнисс на севере Австралии в 1984 году. Ученые схватили рептилию после жалоб жителей на то, что он съедает крупный рогатый скот.

Один из ученых, участвовавших в его поимке, вспомнил, что тогда его рост составлял 4,9 метров. Сейчас рекордсмен живет в крокодиловом парке Marineland в Квинсленде.

Сообщается, что обычно старые рептилии становятся пассивными и незаинтересованными в происходящем вокруг. Однако Кассиус всегда "готов к общению". В администрации крокодилового парка заявили, что Кассиус является одним из самых оживленных крокодилов.