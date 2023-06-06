685 Человеков-пауков собрались в торговом центре в Малайзии

685 человек пришли в торговый центр в Букит Тинги в Малайзии в костюмах различных версий Человека паука, включая Питера Паркера, Майлза Моралеса, Мигеля О'Хару и Гвен Стейси, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовала компания Sony Pictures Malaysiaи AEON Mall в рамках выхода новой киноленты про Человека паука.

В торговом центре присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса, который проверил результаты подсчета и убедился, что каждый участник провел не менее 5 минут в специально отведенной зоне.



Судья вручил организаторам сертификат, подтверждающий установление рекорда. Старый рекорд поставили в декабре 2021 года в Индии. Тогда в костюмах Человека паука пришел 601 человек.



