Тоби Магуайр может снова сыграть Человека-паука

Американский актер Тоби Магуайр может снова надеть костюм Человека-паука, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Comicbook со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана, актер появится в новом фильме "Мстители: Судный день". Подогревая слухи один из фанатов якобы заметил Магуайра на съемках в Лондоне.

"Я сразу согласился, хоть и с легким волнением, ведь это особенный опыт и хочется, чтобы все получилось идеально", – делился актер.

Похоже паучьи приключения Магуайра продолжаются.

