Культура и шоу-бизнес

Тоби Магуайр может снова сыграть Человека-паука

Тоби Магуайр, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 00:39 Фото: Facebook/TobeyMaguire
Американский актер Тоби Магуайр может снова надеть костюм Человека-паука, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Comicbook со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана, актер появится в новом фильме "Мстители: Судный день". Подогревая слухи один из фанатов якобы заметил Магуайра на съемках в Лондоне.

"Я сразу согласился, хоть и с легким волнением, ведь это особенный опыт и хочется, чтобы все получилось идеально", – делился актер.

Похоже паучьи приключения Магуайра продолжаются.

Ранее мы сообщали, что Кейт Бланшетт подарила браслет Папе Римскому.

Асель Аукешева
