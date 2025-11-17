Тоби Магуайр может снова сыграть Человека-паука
Фото: Facebook/TobeyMaguire
Американский актер Тоби Магуайр может снова надеть костюм Человека-паука, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Comicbook со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана, актер появится в новом фильме "Мстители: Судный день". Подогревая слухи один из фанатов якобы заметил Магуайра на съемках в Лондоне.
"Я сразу согласился, хоть и с легким волнением, ведь это особенный опыт и хочется, чтобы все получилось идеально", – делился актер.
Похоже паучьи приключения Магуайра продолжаются.
