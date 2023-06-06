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Аким СКО проверил ход строительства новой дымовой трубы на ТЭЦ-2

Аким СКО проверил ход строительства новой дымовой трубы на ТЭЦ-2 Фото: пресс-служба акимата СКО
Айдарбек Сапаров на своей странице в соцсетях рассказал, что посетил ТЭЦ-2 и проинспектировал ход строительства новой дымовой трубы и ремонтных работ.

"Провел оперативное совещание по подготовке к следующему отопительному сезону", - написал аким области.

Аким СКО проверил ход строительства новой дымовой трубы на ТЭЦ-2

Фото: пресс-служба акимата СКО

Компания в 2023 году направила 12 млрд тг на строительство трубы, ремонт котлов, а также на замену электро и теплосетей.

Аким СКО проверил ход строительства новой дымовой трубы на ТЭЦ-2

Фото: пресс-служба акимата СКО

По словам Айдарбека Сапарова, заместитель акима области, аким города и руководитель управления ЖКХ должны на постоянной основе проверять ход работ, чтобы не было отставания от графика.

Аким СКО проверил ход строительства новой дымовой трубы на ТЭЦ-2

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Данный вопрос на моем личном контроле. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить своевременное завершение всех работ", - резюмировал аким СКО.

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