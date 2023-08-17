Петропавловская ТЭЦ-2: почему накренилась строящаяся труба, объяснили в Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в Экибастузе рассказал, почему строящаяся на Петропавловской ТЭЦ-2 труда накренилась, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что на ТЭЦ-2 три трубы. Из них две, по его словам, работают, на одной было обрушение.



"В ходе ее восстановления подрядная организация допустила нарушения, связанные с наклоном одной из сторон, левой стороны опалубки. В итоге, когда опалубка покосилась, пошел небольшой крен", – сказал министр.

Глава Минэнерго заявил, что это указано в актах.

"Работы приостановлены – подрядная организация будет несколько слоев демонтировать, заново устанавливать опалубки и затем наращивать эту трубу", – добавил Алмасадам Саткалиев.

Министр отметил, что собственники станции и акимат заверили: строительство трубы завершат в срок, и "это отклонение не повлияет на конечный ввод в эксплуатацию".

"Станция будет готова к зиме", – заявил глава Минэнерго.

17 августа аким Павлодарскаой области высказался о готовности Экибастуза к отопительному сезону.