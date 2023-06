Аргентинские фанаты превратили футбольный матч в праздник фейерверков

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



Болельщики "Ривадавии" стали праздновать победу своей команды слишком рано, они начали запускать фейерверки на стадионе уже за пару минут до финального свистка арбитра. И при этом главный судья встречи не стал останавливать матч, и дал возможность футболистам доиграть поединок.

MINDBLOWING FIREWORKS IN ARGENTINA 🇦🇷💥🎇 Amazing pyrotechnics display consumes pitch during final moments of match at Independiente Rivadavia, which hosts won over Deportivo Maipu, 2-1. Argentinian Second Tier: Where Football meets Michael Bay.pic.twitter.com/t3PmfG9ZNP