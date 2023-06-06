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Аргентинские фанаты превратили футбольный матч в праздник фейерверков

Футбол Фейерверк Аргентина Фото: pixabay
Во время матча второго футбольного дивизиона Аргентины, где встречались лидеры турнирной таблицы "Интедепендьенте Ривадавия" и "Депортиво Майпу" случилось необычное празднование. Болельщики устроили пиршество из салютов до окончания игры, сообщает Zakon.kz.

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Болельщики "Ривадавии" стали праздновать победу своей команды слишком рано, они начали запускать фейерверки на стадионе уже за пару минут до финального свистка арбитра. И при этом главный судья встречи не стал останавливать матч, и дал возможность футболистам доиграть поединок.  

В итоге хозяева поля одержали столь нужную победу со счетом 2:1. Благодаря этому успеху "Индепендьенте" поднялся на первое место в дивизионе и опережают "Депортиво" на 1 очко.

До завершения чемпионата второго дивизиона Аргентины командам осталось провести пять туров. Лидер турнирной таблицы, "Ривадавия" свой следующий матч проведет против "Альдосивии", 18-го июня.   

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