Футбольный матч завершили досрочно из-за поведения фанатов
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В конце встречи при счете 1:1 болельщики хозяев, которые были недовольны положением в турнирной таблице и игрой команды, закидали поле пиротехникой. Игроки "Труа" попытались уладить ситуацию и стали бросать петарды обратно на трибуну фанатов, но этим только спровоцировали новые беспорядки.
Сразу после скандального матча на своей странице в социальной сети Х футбольный клуб "Труа" осудил поведение фанатов и выразил сожаление о случившемся на поле.
Communiqué du Club :— ESTAC Troyes (@estac_officiel) May 3, 2024
L'ESTAC Troyes condamne les agissements d'une minorité de supporters à l'issue de la rencontre de ce soir à domicile face à Valenciennes.
Des engins pyrotechniques ont été lancés depuis les tribunes sur le terrain à plusieurs reprises, ce qui a… pic.twitter.com/YTF4KtKCM2
Чтобы предотвратить риск развития массовых беспорядков на стадионе судейская бригада в оперативном порядке приняла решение завершить встречу досрочно.
Фото: X/ESTAC Troyes
Стоит отметить, что "Труа" с 37 очками занимает 17-е место, а "Валансьен" вовсе идет последним, занимая 23 строчку. При таком раскладе обе команды претендуют на вылет в третий дивизион.
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо продал 90% акций клуба "Крузейро", где он дебютировал на взрослом уровне.