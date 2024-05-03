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Футбольный матч завершили досрочно из-за поведения фанатов

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 04:53 Фото: X/Valenciennes FC
В ночь на 4 мая матч 36-го тура второго дивизиона Франции "Труа" - "Валансьен" был завершен досрочно из-за протестов фанатов, которые забросали поле петардами, сообщает Zakon.kz.

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В конце встречи при счете 1:1 болельщики хозяев, которые были недовольны положением в турнирной таблице и игрой команды, закидали поле пиротехникой. Игроки "Труа" попытались уладить ситуацию и стали бросать петарды обратно на трибуну фанатов, но этим только спровоцировали новые беспорядки.

Сразу после скандального матча на своей странице в социальной сети Х футбольный клуб "Труа" осудил поведение фанатов и выразил сожаление о случившемся на поле.

Чтобы предотвратить риск развития массовых беспорядков на стадионе судейская бригада в оперативном порядке приняла решение завершить встречу досрочно.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 04:53

Фото: X/ESTAC Troyes

Стоит отметить, что "Труа" с 37 очками занимает 17-е место, а "Валансьен" вовсе идет последним, занимая 23 строчку. При таком раскладе обе команды претендуют на вылет в третий дивизион.

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо продал 90% акций клуба "Крузейро", где он дебютировал на взрослом уровне.

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