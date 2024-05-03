Футбольный матч завершили досрочно из-за поведения фанатов

В ночь на 4 мая матч 36-го тура второго дивизиона Франции "Труа" - "Валансьен" был завершен досрочно из-за протестов фанатов, которые забросали поле петардами, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В конце встречи при счете 1:1 болельщики хозяев, которые были недовольны положением в турнирной таблице и игрой команды, закидали поле пиротехникой. Игроки "Труа" попытались уладить ситуацию и стали бросать петарды обратно на трибуну фанатов, но этим только спровоцировали новые беспорядки.

Сразу после скандального матча на своей странице в социальной сети Х футбольный клуб "Труа" осудил поведение фанатов и выразил сожаление о случившемся на поле.

Communiqué du Club :



L'ESTAC Troyes condamne les agissements d'une minorité de supporters à l'issue de la rencontre de ce soir à domicile face à Valenciennes.



Des engins pyrotechniques ont été lancés depuis les tribunes sur le terrain à plusieurs reprises, ce qui a… pic.twitter.com/YTF4KtKCM2 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) May 3, 2024

Чтобы предотвратить риск развития массовых беспорядков на стадионе судейская бригада в оперативном порядке приняла решение завершить встречу досрочно.

Фото: X/ESTAC Troyes

Стоит отметить, что "Труа" с 37 очками занимает 17-е место, а "Валансьен" вовсе идет последним, занимая 23 строчку. При таком раскладе обе команды претендуют на вылет в третий дивизион.

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо продал 90% акций клуба "Крузейро", где он дебютировал на взрослом уровне.