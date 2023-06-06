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Врач из Казахстана спас жизнь человеку в России

Врач из Казахстана спас жизнь человека в России Фото: Zakon.kz
Врач-реаниматолог одной из больниц города Конаева Марат Муратбеков реанимировал прохожего в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе облздрава Алматинской области, Марат Муратбеков работает реаниматологом в городской многопрофильной больнице Конаева. Недавно он проходил обучение для повышения квалификации в Санкт-Петербурге. 

В очередной раз, идя на занятия, он заметил человека, который потерял сознание и упал прямо на глазах у прохожих. Врач подбежал к упавшему, и начал проводить сердечно-легочную реанимацию. По оценке Муратбекова, ситуация была критической и мужчина мог за считанные минуты погибнуть. Это позже подтвердили и врачи больницы, куда привезли больного. Медики скорой помощи поблагодарили Муратбекова за оперативное вмешательство. 

"Плюс еще одна спасенная жизнь в "копилку" врачей города Конаева, но уже на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении на странице в Instagram управления здравоохранения Алматинской области.

Ранее в марте 2023 года казахстанский врач спас женщину на борту самолета. Туристы возвращались с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Алматы, во время полета у одной из пассажирок случился сердечный приступ.

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