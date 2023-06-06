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Китай начал бурение одной из самых глубоких в мире скважин

Бурение скважины в Китае Фото: Global Link
Китай начал рыть самую глубокую скважину в мире в попытке изучить области планеты, расположенные глубоко под поверхностью. Целью станет достижение 11 километров вглубь земной коры, сообщает Zakon.kz.

Бурение скважины началось 6 июня в бассейна реки Тарим в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Запланированная глубина скважины составляет 11 тыс. метров, узкая шахта пройдет через более 10 континентальных пластов и достигнет меловой системы в земной коре – серии расслоенных пород, возраст которых составляет 145 млн лет, сообщает The Guardian.

Ожидается, что проект завершат за 457 дней. Скважина глубокой разведки позволит ученым изучить внутреннюю структуру и эволюцию Земли, а также предоставит данные для геонаучных исследований.

Технический эксперт Ван Чуньшэн назвал операцию смелой попыткой исследовать неизвестные территории Земли и расширить границы человеческого понимания. Однако это будет нелегкий подвиг.

Регион Синьцзян известен богатыми залежами минералов и нефти. Только в прошлом месяце Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая, обнаружила значительные потоки нефти и газа в разведочной скважине в бассейне Тарим на глубине более 8 500 метров под поверхностью.

Самой глубокой в мире скважиной, созданной человеком, является Кольская сверхглубокая скважина глубиной 12 262 метра на северо-западе России.

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