Китай пробурил самую глубокую вертикальную скважину в Азии

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) 20 февраля сообщила о завершении бурения самой глубокой вертикальной скважины в Азии, сообщает Zakon.kz.

Скважину расположили в пустыне Такла-Макан в Таримском бассейне Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Ее ствол достиг глубины 10 910 метров.

Фото: Синьхуа

Кроме добычи нефти и газа, "Шэньдитакэ-1" предназначена для геологических исследований. Скважина уходит вниз на 12 геологических формаций и достигает слоев горных пород, возраст которых превышает 500 млн лет.

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