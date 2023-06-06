Как государство помогает многодетным семьям, рассказала мама пятерых детей из Шымкента

В Казахстане создана комплексная модель поддержки многодетных семей. Корреспонденту Zakon.kz мама пятерых детей из Шымкента рассказала, какую именно поддержку она получает от государства.

Айжан Ермеккызы воспитывает вместе с супругом пятерых детей: одну дочь и четверых сыновей. По словам Айжан, благодаря социальной поддержке она может ежегодно отправлять детей в лучшие лагеря города. Государственную поддержку она также получает в школе, где обучаются ее дети. В образовательном учреждении они питаются бесплатно. Помимо этого Айжан ежемесячно получает выплаты, как многодетная-мать. С 1 января этого года размер государственных социальных пособий для многодетных семей вырос на 8,5%. Это особенно радует, признается мама пятерых детей.

"Я получаю пособие на 5 детей, пока старшему ребенку не исполнится 16 лет. Ежемесячно я получаю около 69 тысяч тенге. Каждый год, как многодетная мать, я могу детей бесплатно отправлять в лагерь. До этого я не пользовалась этим преимуществом, в этом году решила отправить детей в лагерь. Когда наша семья пополнилась четвертым ребенком, это было в 2016 году, я решила стать в очередь на жилье. Скоро, через месяц примерно моя очередь придет и я получу жилье. Главные мои привилегии это бесплатное питание в школах для детей и бесплатное жилье. А еще, когда я не работала, я получала АСП около 3-4 лет. Тогда было еще лучше, потому что ежегодно государство выделяла деньги на сборы детей в школу", – рассказывает Айжан Ермеккызы.

Помимо этого в семье Айжан уделяют особое внимание спорту. По словам многодетной мамы, поддерживать здоровый образ жизни им также помогает государство. Дети Айжан ходят в различные спортивные секции бесплатно по программе Аrtsport. Благодаря этому, детвора уже преуспела в спорте, они занимают хорошие места на чемпионатах и готовятся стать мастерами спорта.

"Моя старшая дочка ходит на бесплатную спортивную секцию по батутной гимнастике, она занимается уже четвертый год. Первый год мы платили за ее обучение, но, так как она стала показывать хорошие результаты, государственная школа ее позвала бесплатно заниматься. Моя дочь уже занимает первые-вторые места на республиканских чемпионатах и участвует в сборах. Сын Бекзат занимается боксом по программе Аrtsport. Третий сын Ералы занимался борьбой два года в бесплатной государственной школе борьбы. Но, его увлечения поменялись. Сейчас он у нас ходит на гандбол, также бесплатно, его тренера обучают на высшем уровне в его же школе. Остальные дети пока сидят дома. Но, я думаю записать их на плавание", – говорит многодетная мать.

Айжан была единственным ребенком в семье, это и сподвигло ее создать большую семью. Их главное правило — помогать друг другу несмотря ни на что. Каждый малыш – это личность и нельзя его воспитывать и развивать под общую гребенку, рассказывает Айжан. У многодетной матери и ее супруга есть определенные принципы, которые они используют при воспитании своих чадо.

"У нас есть свои семейные ценности. Мы домашние обязанности не делим на мальчиков или девочку. У нас мальчики помогают по дому, два раза в месяц мои сыновья помогают мне с уборкой, протирают пыль на шкафчиках например. Помимо этого мои сыновья складывают свою одежду сами, бывает они моют посуду если я устала. И самая любимая часть дня у меня вечер, потому что они перед сном расстилают мне постель. Здесь хочу сказать, что каждый сам вправе выбирать хочет ли он заводить детей, тут как Бог даст. Я, в свою очередь, никогда не жалела, что у меня много детей, они мое счастье, мое золото, я ради них работаю и сделаю все ради них", – говорит она.

Свободное время многодетная семья проводит вместе. Чаще всего они выбираются погулять в парке вместе с собакой или же сходить в библиотеку. Помимо этого многодетная семья любит устраивать тематические вечеринки дома.

"В свободное время мы идем в парк гулять, выбираемся также в зоопарк, дендропарк и мы всегда отдыхаем все вместе. На дни рождениядетей мы собираемся в кругу семьи и они любят, чтобы я не готовила, а просто заказывала суши либо пиццу. Бабушка наша ходит с детьми в библиотеку, она прививает моим детям любовь к книгам. После ужина бабушка читает сказки, детективы и разные истории. Также все вместе мы ходим в театр на разные премьеры", – говорит Айжан Ермеккызы.

Айжан рассказывает, что никакой нужды они не испытывают. Зарабатывает на жизнь как глава семейства, так и сама многодетная-мать. По словам Айжан, они не загадывают, но не исключают, что, в их семье появятся еще дети.