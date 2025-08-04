От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) решили напомнить и рассказать о том, какую помощь от государства получают многодетные семьи и награжденные матери в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Алтынай Сейсембаева, главный эксперт Департамента социальной помощи МТСЗН, уточнила, что в целях социальной поддержки многодетным семьям в Казахстане выплачивается государственное пособие из республиканского бюджета вне зависимости от их дохода.

"На него могут претендовать семьи, имеющие четырех и более проживающих совместно несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет", – подчеркнула специалист.

Стоит уточнить, что размеры пособий дифференцированы в зависимости от количества детей.

От 16 месячных расчетных показателей (МРП) на четырех детей (63 030 тенге) до 28 МРП на семерых (110 332 тенге).

Если в семье восемь и более детей, то на каждого ребенка выплачивается по 4 МРП (по 15 728 тенге).

В 2025 году в Казахстане МРП установлен в размере 3 932 тенге.

Кроме того, продолжила Сейсембаева, предусмотрено ежемесячное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Күміс алқа" (6,4 МРП, или 25 165 тенге) и "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени (7,4 МРП, или 29 097 тенге).

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18 июля 2025 года сообщалось, что многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала года получили более 304 млрд тенге.