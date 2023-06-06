"Продажу" озера Мортык в Акмолинской области за 700 тысяч тенге прокомментировали чиновники

Жители поселка Мортык Акмолинской области забили тревогу из-за одноименного озера. По их словам, озеро "продали" бизнесмену. В пресс-службе областного акимата и Министерства экологии отреагировали на заявления активистов, сообщает Zakon.kz.

Видео с обращением жителей маленького села, живущих за счет ведения домашнего хозяйства, размещено в Instagram-паблике Karaganda Novosti. Как сообщается на видео, подведомственная Минэкологии организация провела тендер, и продала озеро за 700 тыс. предпринимателю, не спросив мнения жителей поселка.

Сельчане переживают, что единственный источник воды для их скота находится в руках одного бизнесмена.

В акимате Акмолинской области в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что озеро не продавали, а сдали в аренду, чтобы разводить рыбу. Также сказано, что для жителей нет преград по использованию водоема.

​"В 2022 году озеро выставлено на конкурс, проведены торги. Конкурс выиграл ИП "Жусупов С.Т." (сумма продажи 757 тыс. тенге). ​Правилами проведения конкурса согласование местных жителей и сообщества при данной процедуре не предусмотрено". Пресс-служба акимата Акмолинской области

​Данное решение, как добавили в ведомстве, может быть отменено только в судебном порядке.

Также отмечено, что никто не имеет права ограничивать доступ населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков.

К общему водопользованию относится пользование водными объектами:

для удовлетворения хозяйственно-питьевых целей; для рекреационных целей, за исключением водных объектов, представляющих потенциальную селевую опасность; для судоходства и пользования маломерными судами; для водопоя скота.

​Место водопоя скота определяется акиматом сельского округа, заключили в ведомстве.

В пресс-службе Министерства экологии добавили, что озеро не продается, оно остается собственностью государства.

"Конкурс проводится в виде аукциона. В итоге закрепляется право ведения рыбного хозяйства от 5 до 49 лет. Пользователь, который занимается ведением рыбного хозяйства, не имеет права огораживать или запрещать пользоваться водными ресурсами для водопоя скота или полива". Пресс-служба Минэкологии РК

По сути, как уточнили в ведомстве, "владелец" имеет право распоряжаться только рыбой, охранять рыбу, выращивать ее, выдавать путевки на любительский лов.

3 мая стало известно, что в Алматы заброшенное убежище вернут в госсобственность. По данным городского акимата, убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек.