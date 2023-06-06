"Продажу" озера Мортык в Акмолинской области за 700 тысяч тенге прокомментировали чиновники
Видео с обращением жителей маленького села, живущих за счет ведения домашнего хозяйства, размещено в Instagram-паблике Karaganda Novosti. Как сообщается на видео, подведомственная Минэкологии организация провела тендер, и продала озеро за 700 тыс. предпринимателю, не спросив мнения жителей поселка.
Сельчане переживают, что единственный источник воды для их скота находится в руках одного бизнесмена.
В акимате Акмолинской области в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что озеро не продавали, а сдали в аренду, чтобы разводить рыбу. Также сказано, что для жителей нет преград по использованию водоема.
"В 2022 году озеро выставлено на конкурс, проведены торги. Конкурс выиграл ИП "Жусупов С.Т." (сумма продажи 757 тыс. тенге). Правилами проведения конкурса согласование местных жителей и сообщества при данной процедуре не предусмотрено".Пресс-служба акимата Акмолинской области
Данное решение, как добавили в ведомстве, может быть отменено только в судебном порядке.
Также отмечено, что никто не имеет права ограничивать доступ населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков.
К общему водопользованию относится пользование водными объектами:
- для удовлетворения хозяйственно-питьевых целей;
- для рекреационных целей, за исключением водных объектов, представляющих потенциальную селевую опасность;
- для судоходства и пользования маломерными судами;
- для водопоя скота.
Место водопоя скота определяется акиматом сельского округа, заключили в ведомстве.
В пресс-службе Министерства экологии добавили, что озеро не продается, оно остается собственностью государства.
"Конкурс проводится в виде аукциона. В итоге закрепляется право ведения рыбного хозяйства от 5 до 49 лет. Пользователь, который занимается ведением рыбного хозяйства, не имеет права огораживать или запрещать пользоваться водными ресурсами для водопоя скота или полива".Пресс-служба Минэкологии РК
По сути, как уточнили в ведомстве, "владелец" имеет право распоряжаться только рыбой, охранять рыбу, выращивать ее, выдавать путевки на любительский лов.
3 мая стало известно, что в Алматы заброшенное убежище вернут в госсобственность. По данным городского акимата, убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек.