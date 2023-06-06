Национальные проекты подарили работу 2200 акмолинцам

В Акмолинской области в рамках десяти национальных проектов трудоустроено около 2200 граждан или 38 % от планового показателя, об этом стало известно на брифинге для журналистов организованном региональной службой коммуникаций.

Руководитель управления занятости и социальных программ Акмолинской области Шолпан Рахматуллина уточнила, что лидирует по наибольшей доле созданных рабочих мест Национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса", благодаря которому создано 1175 рабочих мест, это 78% от плана 1500 человек.

"По другим проектам так же показан хороший результат. По Национальному проекту "Устойчивый экономический рост направленный на повышение благосостояние казахстанцев" создано 90 новых рабочих мест, проект завершен, трудоустроились сотрудники Макинской птицефабрики в Буландинском районе. По Национальному проекту "Зеленый Казахстан" на сегодня выполнено 89% или трудоустроено 624 человека, планировалось создать 700 рабочих мест, реализовать 8 проектов". Шолпан Рахматуллина

Как сообщили в ведомстве, на активные меры занятости направлено 2007 человек, спикер остановилась на трех основных направлениях, которые помогают получить работу акмолинцам. К примеру, по проекту "Первое рабочее место" направлено 114 граждан, это работа для молодежи не старше 35 лет в том числе молодежи категории NEET, не имеющие опыт работы для получение навыков на первом рабочем месте. По этому направлению хорошо отработали Зерендинский район и города Косшы и Кокшетау.

По проекту "Серебряный возраст" на постоянное место работы вышли 183 граждан, целью проекта является предоставление работы лицам старше 50 лет. По проекту "Контракт поколений" направлено 7 человек.

Шолпан Рахматуллина подробно остановилась на поддержке государства малого и среднего бизнеса. Сообщается, что безвозмездный грант получили 81 акмолинцев, по направлениям: животноводство, малый и средний бизнес на приобретение оборудования для парикмахерской, шиномонтажа и швейного цеха.

Управлением оказывается большая поддержка для молодежи региона. Как сообщили на брифинге, для развития молодежи в сфере предпринимательства, льготным микрокредитованием через АО "Аграрная кредитная корпорация" запланировано охватить 171 человек, на данный момент выдано 53 микрокредита.

Лица с инвалидностью на особом контроле управления, им оказывается материальная помощь в предоставлении препаратов и нужных средств. На сегодняшний день 6758 акмолинца а ограниченными возможностями обеспечены средствами и услугами реабилитации. Это протезно-ортопедическая и сурдологическая помощь, санаторно-курортным лечение, услугами индивидуального помощника и другие виды социальной поддержки.

Управлением координации, занятости и социальных программ работа во всех направлениях продолжается.