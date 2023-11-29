Более 500 акмолинцев с особыми возможностями трудоустроены в этом году

Об этом стало известно на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций.

О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью рассказала руководитель Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Шолпан Рахматуллина.

"С начала года по области по состоянию трудоустроено 570 лиц с инвалидностью, из них на постоянную работу – 424 человека, на временную – 146 человек. К тому же второй год реализуется направление субсидирования затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, на эти цели в текущем году предусмотрено 20, 7 млн тенге", – акцентировала Шолпан Рахматуллина.

Спикер сообщила, что в регионах проводятся мероприятия, направленные на поиск работы для инвалидов.

"В текущем году в области проведены 102 ярмарки вакансий, на которых было представлено 4199 вакансий. В ярмарках приняли участие 2143 человека, из них 62 являются лицами с инвалидностью. Также в рамках квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью трудоустроен 291 человек, 41 человек – по направлениям органов занятости. Из них на сегодняшний день создано 6 рабочих мест для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и по потере слуха. По городу Кокшетау трудоустроено два человека с нарушением опорно-двигательного аппарата", – сообщила Шолпан Рахматуллина.

Комплексная работа по трудоустройству ведется в регионах области. В Бурабайском районе трудоустроен один человек в ОО "Реабилитационный центр инвалидов Мейірім" слесарем по ремонту вспомогательных средств реабилитации, Целиноградском – один человек в Общественное объединение инвалидов "Болашак" консультантом, Астраханском – один человек с нарушением опорно-двигательного аппарата в ОФ "Jas Qogam" референтом.

"Краткосрочное обучение прошли 13 акмолинцев с инвалидностью, обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" прошли 256 лиц с особыми возможностями, гранты на реализацию новых бизнес-идей на конкурсной основе в размере до 400-кратного месячного расчетного показателя получили 41 инвалид и 22 лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью", – сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Далее спикер представила реальные примеры тех, кто открыл бизнес благодаря господдержке:

Шаповалов Максим – житель Шортандинского района, открыл "Цветочный магазин".

Бекишев Дмитрий из Аккольского реализует ремонт ювелирных изделий.

Яхшимов Максад из Степногорска занимается грузоперевозками.

Агманова Айгуль из Буландынского получила грант на "Изготовление казахских национальных юрт".

Меирамова Аида из Кокшетау открыла Коррекционный центр для детей с особенностями развития.

Как сообщила Рахматуллина, в Акмолинской области проживают более 29 тысяч лиц с инвалидностью, из них свыше трех тысяч детей, имеющих инвалидность. Работа, направленная на обеспечение мер поддержки граждан с особыми возможностями, продолжается.

