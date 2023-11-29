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Более 500 акмолинцев с особыми возможностями трудоустроены в этом году

Более 500 акмолинцев с особенными возможностями трудоустроены в этом году Фото: РСК Акмолинской области
Об этом стало известно на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций.

О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью рассказала руководитель Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Шолпан Рахматуллина.

"С начала года по области по состоянию трудоустроено 570 лиц с инвалидностью, из них на постоянную работу – 424 человека, на временную – 146 человек. К тому же второй год реализуется направление субсидирования затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, на эти цели в текущем году предусмотрено 20, 7 млн тенге", – акцентировала Шолпан Рахматуллина.

Спикер сообщила, что в регионах проводятся мероприятия, направленные на поиск работы для инвалидов.

"В текущем году в области проведены 102 ярмарки вакансий, на которых было представлено 4199 вакансий. В ярмарках приняли участие 2143 человека, из них 62 являются лицами с инвалидностью. Также в рамках квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью трудоустроен 291 человек, 41 человек – по направлениям органов занятости. Из них на сегодняшний день создано 6 рабочих мест для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и по потере слуха. По городу Кокшетау трудоустроено два человека с нарушением опорно-двигательного аппарата", – сообщила Шолпан Рахматуллина.

Комплексная работа по трудоустройству ведется в регионах области. В Бурабайском районе трудоустроен один человек в ОО "Реабилитационный центр инвалидов Мейірім" слесарем по ремонту вспомогательных средств реабилитации, Целиноградском – один человек в Общественное объединение инвалидов "Болашак" консультантом, Астраханском – один человек с нарушением опорно-двигательного аппарата в ОФ "Jas Qogam" референтом.

"Краткосрочное обучение прошли 13 акмолинцев с инвалидностью, обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" прошли 256 лиц с особыми возможностями, гранты на реализацию новых бизнес-идей на конкурсной основе в размере до 400-кратного месячного расчетного показателя получили 41 инвалид и 22 лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью", – сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Далее спикер представила реальные примеры тех, кто открыл бизнес благодаря господдержке:

  • Шаповалов Максим – житель Шортандинского района, открыл "Цветочный магазин".
  • Бекишев Дмитрий из Аккольского реализует ремонт ювелирных изделий.
  • Яхшимов Максад из Степногорска занимается грузоперевозками.
  • Агманова Айгуль из Буландынского получила грант на "Изготовление казахских национальных юрт".
  • Меирамова Аида из Кокшетау открыла Коррекционный центр для детей с особенностями развития.

Как сообщила Рахматуллина, в Акмолинской области проживают более 29 тысяч лиц с инвалидностью, из них свыше трех тысяч детей, имеющих инвалидность. Работа, направленная на обеспечение мер поддержки граждан с особыми возможностями, продолжается.

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