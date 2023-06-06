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Павлодарцы падают в обмороки из-за жары

Павлодарцы падают в обмороки из-за жары Фото: pexels
За сутки 20 человек в Павлодаре лишились сознания в общественных местах из-за жаркой погоды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области, также увеличилось число обращений в службу "103" от гипертоников и жителей области, имеющих другие хронические заболевания.

"Фиксируем рост числа вызовов скорой помощи. Если до наступления сильной жары принимали от 630 до 650 звонков ежесуточно, то сейчас 710-720 вызовов", – сообщили в управлении корреспонденту Zakon.kz.

За сутки от жары только в общественных местах упали в обмороки 20 человек. Медики просят жителей без причин не находиться на открытом воздухе. 

Павлодарцы падают в обмороки из-за жары

Фото: Zakon.kz

По данным регионального департамента по ЧС, температура в Павлодарской области сегодня достигла отметки в 39 градусов. Сохраняется пожароопасная ситуация. 

"В областном центре в связи со значительным повышением температуры усилен полив зеленых насаждений", – сообщили в ДЧС. 

Параллельно в целях пожарной безопасности с тополей сбивают пух. 

По данным синоптиков, жара в регионе сохранится до 9 июня, при этом в некоторых районах пройдут дожди с грозами. 

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Ирина Адылканова
Павлодар Павлодарская область
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