Специалист рассказал, как правильно заниматься спортом в жару

Теплофизиолог назвала правила, которых надо придерживаться при тренировках в жаркую погоду, сообщает Zakon.kz.

В интервью GQ он отметил, что при повышенной температуре мозг и тело расходуют на каждое движение гораздо больше энергии, а организму приходится прикладывать дополнительные усилия для терморегуляции. А значит, занятия в жару ухудшают работу легких и сердца, соответственно, дополнительная нагрузка истощает организм.

Кендалл добавил, что, если на улице больше 28 градусов тепла, тренировки следует перенести в зал, чтобы избавиться от риска получить тепловое истощение или солнечный удар. Еще одним вариантом эксперт назвал перенос тренировки на раннее утро или вечер.

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