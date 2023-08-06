Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Специалист рассказал, как правильно заниматься спортом в жару

Специалист рассказал как правильно, заниматься спортом в жару Фото: pxhere
Теплофизиолог назвала правила, которых надо придерживаться при тренировках в жаркую погоду, сообщает Zakon.kz.

В интервью GQ он отметил, что при повышенной температуре мозг и тело расходуют на каждое движение гораздо больше энергии, а организму приходится прикладывать дополнительные усилия для терморегуляции. А значит, занятия в жару ухудшают работу легких и сердца, соответственно, дополнительная нагрузка истощает организм.

Кендалл добавил, что, если на улице больше 28 градусов тепла, тренировки следует перенести в зал, чтобы избавиться от риска получить тепловое истощение или солнечный удар. Еще одним вариантом эксперт назвал перенос тренировки на раннее утро или вечер.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Жители Астаны вновь делятся видео с затопленных улиц столицы

В Казахстане отмечают День железнодорожника

Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления