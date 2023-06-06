Около 600 новых абонентов появилось у "Казахтелекома" в селах на юге страны

Крупнейший телеком-оператор страны с начала года подключил к высокоскоростному интернету по технологии "радиомост" порядка 600 новых абонентов в сельских населенных пунктах шести районов Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

В конце 2020 года "Казахтелеком" завершил проект по строительству магистральной волоконно-оптической линии в сельской местности страны: 14,5 тысячи километров "оптики" позволили провести высокоскоростной интернет в больницы, школы и акиматы более чем 800 сел во всех регионах республики. На базе подключений этих бюджетных организаций к магистрали началось строительство местных сетей, которые доводят высокоскоростной интернет уже до каждого дома в поселке. Чаще всего "Казахтелеком" и его партнеры используют для этого технологию "радиомост".

Построение местной сети по этой технологии подразумевает установку передающей антенны в месте подключения к магистральной оптике, с которой сигнал идет на роутеры, установленные в домохозяйствах. "Дальнобойность" базового передатчика исчисляется десятками километров, что позволяет полностью покрыть территорию того села, где он устанавливается. И с начала текущего года такие "радиомосты" возведены в сельских населенных пунктах Сарысусского, Таласского и Байзакского районов Жамбылской области, Созакского и Сайрамского районов Туркестанской области, а также Жанакорганского района Кызылординской области.

Фото: АО "Казахтелеком"

Базовые станции устанавливаются на антенно-мачтовых сооружениях либо на крышах высотных объектов для полного охвата местности, скорость передачи данных при использовании данной технологии достигает 20 Мбит/с. В селе Шолаккорган Созакского района Туркестанской области в настоящее время идет активное подключение новых абонентов к местному "радиомосту", житель этого села Роллан Суханбердіұлы одним из первых принял предложение "Казахтелекома" подключиться к беспроводной связи – и отмечает, что не прогадал с выбором.

"В нашем селе нет возможности подключить проводной интернет, а мобильная связь на каждого члена семьи обходится дорого, поэтому я очень рад, что теперь у нас есть беспроводной интернет Wі-fi с отличной скоростью. Тариф с контрактом на год за 8000 тенге для нашей большой семьи вполне выгодный, к тому же в него включен мобильный номер Altel: я благодарен компании за такую возможность". Роллан Суханбердіұлы

Фото: АО "Казахтелеком"

Непосредственно перед принятием решения о строительстве "радиомостов" в селах этих регионов были собраны заявки абонентов, желающих подключиться к услугам компании. Сотрудники "Казахтелекома" перед инсталляцией проверяют наличие технической возможности подключения: для того, чтобы оказывать качественную услугу важно, чтобы на дистанции от станции до дома абонента не было помех, например, от веток деревьев. Также на качество сигнала могут влиять удаленность дома от станции и рельеф местности, подчеркивают специалисты.

Фото: АО "Казахтелеком"

"В каждом из подключенных сел порядка 100 семей получили доступ на подключение к беспроводному интернету. Скорость передачи данных до 20 Мбит/с, которую гарантирует "Радиомост", позволит сельчанам смотреть видеоролики, играть в онлайн-игры, отправлять и загружать различный мультимедийный контент, совершать видеозвонки, подключить услуги IDTV, видеонаблюдение. При этом вся семья может подключить все гаджеты к одному каналу, что выгодно. Для сел этот вид связи наиболее оптимальный, так как он, в отличие от проводной связи, не требует много времени и трудозатрат на строительство сети". Коммерческий директор В2С сегмента Южного региона ДРБ "Казахтелеком" Света Жумашева

В компании подчеркивают, что считают задачу по преодолению цифрового неравенства в сельской местности одним из главных своих приоритетов, поэтому "Казахтелеком" ежегодно инвестирует значительные средства в развитие сети и технологической инфраструктуры отдаленных населенных пунктов для предоставления их жителям качественных услуг.

Так, в прошлом году компания развернула в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях 9 базовых станций, благодаря чему сотни сельчан получили высокоскоростной интернет по технологии "радиомост".