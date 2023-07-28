Высокоскоростной интернет от "Казахтелекома" нашел "Шелковый путь"

Ведущий телеком-оператор страны продолжает наращивание сети высокоскоростного интернета по самой передовой технологии GPON в главном городе страны: очередным объектом подключения к "оптике" стал новый жилой комплекс "Silk Way" ("Шелковый путь"), сообщает Zakon.kz.

Свои оптико-волоконные линии в новостройках "Казахтелеком" как в Астане, так и в других городах страны сейчас строит одновременно с проведением основных строительно-монтажных работ.

Поэтому большинство казахстанских новоселов получают возможность подключиться к услугам крупнейшего оператора Казахстана сразу после заселения в новые квартиры. Причем подключают их с помощью самой современной технологии, существующей в Казахстане на данный момент.





Фото: пресс-служба АО "Казахтелеком"





Оптоволоконный доступ к интернету по технологии GPON заключается в проведении в квартиру каждого абонента одного кабеля, по которому можно получать одновременно несколько услуг: цифрового телевидения, высокоскоростного интернета и IP-телефонии. Скорость подключения через оптическую сеть достигает 500 Мбит/с, при этом клиент может пользоваться сразу несколькими устройствами без потери качества и снижения скорости даже в часы пиковых нагрузок, все эти возможности доступны и в столичном ЖК "Silk Way".

"Мы дружим с "Казахтелекомом" уже много лет, в новой квартире продолжаем пользоваться услугами именно этого оператора, так как уверены в качестве и в выгодной стоимости услуг. Поэтому без сомнения подключили тарифный план "Керемет" сроком на 3 года, чтобы в ближайшие годы пользоваться скоростным интернетом и современным телевидением. В нашей семье все эти услуги востребованы в равной степени". Новосел ЖК "Silk Way" Алмагул Саландинова

На сегодня заселение в этом жилом комплексе составило около 20%, половина из уже проживающих в новом комплексе владельцев квартир используют услуги "Казахтелекома" с первого дня после переезда на новое место жительства.





Фото: пресс-служба АО "Казахтелеком"





С процессом подключения новых абонентов здесь ознакомился председатель Астанинского городского филиала РОО "Организация ветеранов", общественный деятель Сансызбай Есилов, отметивший, что представителей старшего поколения, которые используют цифровые технологии и современные гаджеты, становится все больше. В связи с этим телеком-оператору необходимо учитывать потребности данного сегмента клиентов как на этапе продвижения услуг, так и в процессе их предоставления.

"Современные пенсионеры достаточно активно пользуются всеми доступными цифровыми услугами. Наблюдая за процессом инсталляции телекоммуникационного оборудования, я узнал много нового о возможностях, которые открываются благодаря современным технологиям, которые предоставляет "Казахтелеком". Действительно, мир не стоит на месте, и я рад, что казахстанцам, независимо от возраста, доступны самые передовые сервисы". Сансызбай Есилов

Напомним, что 2023 год объявлен ведущим телеком-оператором страны Годом улучшения качества сервиса, а оценку предпринимаемым компанией в этом направлении усилиям дают рядовые казахстанцы, эксперты, депутаты, представители госорганов.





Фото: пресс-служба АО "Казахтелеком"





Помимо улучшения качества сервиса, в текущем году компания сфокусирована на обеспечении решения всех проблем абонентов за один визит технических специалистов, а также на подключении своих услуг в течение 24 часов после обращения клиента.

"С начала второго полугодия мы приглашаем представителей власти, общественных деятелей и активистов принять участие в процессе инсталляции и лично убедиться в качестве предоставляемых компанией услуг, а также узнать мнение абонентов. Для "Казахтелекома", как для клиентоориентированной компании, такой подход является еще одним важным способом взаимодействия с общественностью. Обратная связь помогает нам совершенствовать свою работу". Коммерческий директор В2С сегмента Центрального региона Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Алия Ескендирова

С начала года в столице к волоконно-оптической магистрали подключены более 78 домов, в результате свыше 16 тысяч клиентов получили доступ к высокоскоростному интернету. В "Казахтелекоме" планируют до конца года удвоить этот показатель, доведя его по итогам 2023-го до 32 тысяч человек.