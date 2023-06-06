Какой будет погода в Казахстане 7 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 июня 2023 года – в стране ожидаются сильные дожди, гроза, град, пыльная буря. В ряде областей республики прогнозируется сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами, на северо-западе страны – сильные.

"Лишь на западе, юге, востоке республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на юго-западе, северо-западе ожидается град, на западе пыльная буря", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ожидается:

очень сильная жара – на северо-западе Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей;

– на северо-западе Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей; сильная жара – в Алматинской и Жетысуской областях.

В Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-востоке Костанайской областей сохраняется сильная жара.



В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областях, на востоке, севере Атырауской, на северо-западе Абайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на севере Алматинской и Жетысуской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года. Согласно прогнозу, в начале месяца на большей части страны ожидается жаркая погода. В середине июня жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.