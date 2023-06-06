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Двое погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области

Двое погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области Фото: скриншот видео
В социальных сетях появились страшные кадры с места аварии, которая произошла сегодня, 6 июня, на трассе в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в различных Instagram-пабликах.

В областной полиции уточнили, что ДТП произошло около 11:00 на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган.

Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с едущей навстречу грузовой автомашиной Renault (под управлением жителя Кокшетау). Далее минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой Daf (под управлением жителя Атбасара).

В салоне Toyota Alphard находились четыре пассажира, трое из которых – несовершеннолетние дети водителя.

В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota, его сын 2013 г. р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы.

"Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее в полиции Атырау прокомментировали шокирующее видео с ДТП, в котором якобы погибли 11-классники. В ведомстве отметили, что "информация в соцсетях о том, что в результате столкновения автомобилей, которыми управляли несовершеннолетние, пострадали выпускники школ, не соответствует действительности".

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Акмолинская область Костанай
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