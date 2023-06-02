Шокирующее видео с ДТП прокомментировали в полиции Атырау

Накануне в социальных сетях появилось видео шокирующего ДТП, на кадры которого попала искореженная машина "Ваз 2114", сообщает Zakon.kz.

Как говорилось в описании ролика, авария произошла в селе Кызылбалык Атырауской области.

"11-классники праздновали выпускной и произошло ДТП, много людей пострадало", – следовало из описания.

Комментаторы решили не сдерживать эмоции под постом:

"Каждый год одно и то же...".

"Родители виноваты, наказать".

"Еще на 11 лет только в другую школу";

"Какой выпускной, если еще экзаменов не было? Куда торопитесь?"

"Слишком взрослыми сейчас себя считают дети! Мог кто-то погибнуть, а может, так и случилось... Где родители этих детей?"

В Управлении полиции Атырау сообщили, что 1 июня около 12:20 на трассе Атырау – Дамба в селе Кызыл-Балык произошло ДТП между Honda Odyssey (под управлением водителя 2006 г.р.) и "Ваз 2114" (под управлением водителя 1998 г.р.).

"Пассажир и водитель с различными травмами доставлены в Атыраускую областную больницу. Ведется сбор соответствующих документов". Пресс-служба УП Атырау

Как отметили в ведомстве, "информация в соцсетях о том, что в результате столкновения автомобилей, которыми управляли несовершеннолетние, пострадали выпускники школ, не соответствует действительности".

"На основании информации о том, что выпускники школ передвигались по городу на автомобиле и высунули свои тела из окна транспортного средства, своевременно были приняты соответствующие меры", – заверили в городском УП.

1 июня 2023 года в Уральске пассажирский автобус наехал на стоявший УАЗик. После столкновения обе машины съехали в кювет. В результате аварии пострадал водитель УАЗа, которого доставили в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом ребер.