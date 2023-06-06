Наследие якудзы: в Японии хотят пересмотреть запрет на службу в армии с татуировками

Японские политики призывают правительство смягчить правила в отношении татуировок и не дискриминировать носителей тату. Таким образом они хотят повысить привлекательность армии для молодежи на фоне низкой рождаемости в стране, сообщает Zakon.kz.

Япония становится все ближе к тому, чтобы снять давнее табу и разрешить мужчинам и женщинам с татуировками служить в Силах самообороны (SDF). Это подчеркивает кризис с кадрами, от которого страдают вооруженные силы страны, сообщает SCMP.



Несмотря на то, что татуировки стали обычным явлением во многих других странах, в Японии многие, особенно представители старшего поколения, по-прежнему считают их символом принадлежности к организованной преступной группировке – якудзе.

Татуировки начали использовать в начале 1700-х годов для обозначения людей, совершивших преступление, начиная от полосы на запястье и заканчивая иероглифами "кандзи" на лбу. Стигматизация, связанная с татуировками, продолжилась, когда они стали знаком принадлежности к преступным группировкам.

Хотя некоторые молодые люди отважились и нанесли татуировки, их число в стране все еще крайне мало.

Столкнувшись с нехваткой квалифицированных кадров, военные не оставляют попыток найти новых рекрутов.

В своем недавнем обращении к депутатам Масахиса Сато, член правящей Либерально-демократической партии и бывший офицер сухопутных сил самообороны, заявил, что стране необходимо смягчить правила, которые мешают некоторым людям вступить в ряды вооруженных сил.

"Отклонение кандидатов только потому, что у них есть татуировки, представляет собой проблему с точки зрения укрепления кадровой базы. Различные виды, включая модные татуировки, такие как маленький цветок или собственное имя не следует путать с татуировками на все тело, которые обычно предпочитают члены банд". Масахиса Сато

Начальник отдела личного состава и образования министерства обороны Казухито Мачида, согласился с комментариями Сато. Он заявил, что правительству необходимо пересмотреть правила, учитывая падение рождаемости в стране: в 2022 году общее число новорожденных не достигло порога в 800 тыс. человек.

Однако существует мнение, что снятие запрета на тату не исправит ситуацию из-за малого количества татуированных молодых людей. Среди проблем политики также назвали и вопросы безопасности в армии, низкие заработные платы и отсутствие комфортных для службы условий.

В апреле министерство подтвердило, что за финансовый год, закончившийся в марте, на срочные контракты поступило всего 4 300 новых военнослужащих, что составляет менее половины от запланированного министерством показателя в 9 245 новобранцев во всех трех родах войск. Этот дефицит является самым серьезным с тех пор, как сопоставимые статистические данные впервые собрали в 2009 году.



В вооруженных силах Японии насчитывается около 247 тыс. человек, что составляет всего 90% от оптимальной численности вооруженных сил, несмотря на активизацию усилий по привлечению новобранцев в последние годы.