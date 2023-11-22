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Правила использования арендного жилья хотят пересмотреть в Казахстане

Шарлапаев поддержал право на выкуп арендного жилья Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Мажилиса 22 ноября заявил, что в стране могут пересмотреть правила использования арендного жилья. Арендаторов предлагают наделить правом выкупа такого жилья, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Шарлапаев назвал правильной мерой предоставление права выкупа жилья тем людям, которые брали квартиры в аренду у акиматов.

"Это абсолютно здравая мера. В каком плане? К сожалению, эта аренда стала вечной, люди не переезжают, у них не получается. Они не всегда могут позволить себе отдельные квартиры, поскольку это социально уязвимые группы населения. При этом правила выкупа, которые мы устанавливаем, предусматривают срок проживания – сейчас  это обсуждается, но мы оцениваем, что если человек прожил там пять лет, то он будет иметь право приобрести эту квартиру", – сказал министр.

По его словам, планируют учесть и стоимость приобретения квартиры.

"Понятно, что по рыночным ценам не все могут позволить себе купить квартиру. Поэтому сейчас идут дискуссии о том, чтобы позволить осуществлять выкуп именно по балансовой стоимости. Эти меры предусматриваются", – отметил Канат Шарлапаев. 

Глава министерства добавил, что считает очень важным предоставление права частной собственности на арендованное у государства жилье.

Экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев ранее говорил, что правительство не рассматривает вопрос приватизации арендного жилья.

В октябре Канат Шарлапаев уже сообщал, что в правительстве рассматривают механизм выкупа арендного жилья по госпрограммам.

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Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан
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