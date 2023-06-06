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Токаев поручил Ластаеву обеспечить эффективную защиту прав казахстанцев

Токаев поручил Ластаеву обеспечить эффективную защиту прав казахстанцев Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности уполномоченного по правам человека за 5 месяцев 2023 года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в сообщении Акорды, офис омбудсмена и его региональные представители за период рассмотрели 2318 обращений граждан.

"Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами", – говорится в сообщении.

По словам Артура Ластаева, для усиления работы на местах обновили состав участников Национального превентивного механизма.

Токаев поручил Ластаеву обеспечить эффективную защиту прав казахстанцев

Фото: akorda.kz

"На особом контроле уполномоченного находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, институт посетил 213 подмандатных учреждений, дал более 800 рекомендаций".Пресс-служба Акорды

По инициативе омбудсмена проводят расследование случаев применения пыток, правоохранительным органам дали ряд специальных рекомендаций.

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