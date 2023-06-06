Токаев поручил Ластаеву обеспечить эффективную защиту прав казахстанцев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности уполномоченного по правам человека за 5 месяцев 2023 года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан, сообщает Zakon.kz.

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