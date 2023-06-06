Токаев поручил Ластаеву обеспечить эффективную защиту прав казахстанцев
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности уполномоченного по правам человека за 5 месяцев 2023 года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается в сообщении Акорды, офис омбудсмена и его региональные представители за период рассмотрели 2318 обращений граждан.
"Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами", – говорится в сообщении.
По словам Артура Ластаева, для усиления работы на местах обновили состав участников Национального превентивного механизма.
Фото: akorda.kz
"На особом контроле уполномоченного находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, институт посетил 213 подмандатных учреждений, дал более 800 рекомендаций".Пресс-служба Акорды
По инициативе омбудсмена проводят расследование случаев применения пыток, правоохранительным органам дали ряд специальных рекомендаций.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял президента Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маргарету Седерфельт. Глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ