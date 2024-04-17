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Семейно-бытовое насилие, восстановление и защита прав: Токаев принял Ластаева

Семейно-бытовое насилие, восстановление и защита прав: Токаев принял Ластаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:33 Фото: akorda.kz
17 апреля 2024 года глава государства принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева. Касым-Жомарту Токаеву был представлен годовой доклад по восстановлению и защите прав граждан, сообщает Zakon.kz.

Артур Ластаев проинформировал президента о полноценном запуске территориальных представителей. По его словам, в прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 5 тыс. обращений, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

Главе государства также было доложено о работе национального превентивного механизма, совершенствовании законодательства, активизации международного сотрудничества и взаимодействия с правозащитными организациями и гражданским обществом. В частности, проведено более тысячи превентивных посещений по предупреждению пыток, вынесено свыше 3,5 тыс. рекомендаций о восстановлении прав, привлечено к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек.

Уполномоченный по правам человека отдельно рассказал о мерах, принятых в целях реализации поручений президента по предупреждению семейно-бытового насилия. Правозащитным институтом также разрабатывается специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего усиления гарантий защиты прав человека.

Предыдущая встреча президента и уполномоченного по правам человека прошла 6 июня 2023 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев поручил Артуру Ластаеву обеспечить эффективную защиту прав казахстанцев.

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15 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

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Согласно документу, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

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Артур Ластаев Уполномоченный по правам человека Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
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