Эксперт рассказала, что мешает семейному счастью казахстанцев

Из-за чего супруги разводятся, есть ли психологическая помощь для пар, оказавшихся в кризисной ситуации, и какие меры принимает государство для укрепления семей? Об этом рассказала руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Ольга Николаева, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы стали больше разводиться, меньше рожать, а бытом и воспитанием детей в основном занимаются женщины, мужчины же этого не касаются. Чтобы переломить ситуацию, в Казахстане актуализирована Концепция семейной и гендерной политики РК до 2030 года. В ней расписаны меры, направленные на сохранение и укрепление семей. Государство надеется, что за счет этого получится более ответственно подходить к вопросам брака, предупредить конфликты и вовлечь обоих родителей в воспитание детей.

- Ольга, какие проблемы сегодня существуют в казахстанских семьях?

- Сегодня в процессе воспитания и осуществления заботы о детях у современных родителей возникает множество трудностей и проблем. Это утверждение возникло не на пустом месте. Этот вывод сделан на основе изучения вопроса семьи и семейных ценностей. Так вот в ходе исследования был выявлен топ пяти проблем. Это зависимость ребенка от гаджетов, социальных сетей и интернета, угроза детской безопасности от машин во дворах, проблема качества и доступности кружков и секций для детей, проблема качества и доступности школьного воспитания, а также проблема качества и доступности медуслуг для детей.

Фото: пресс-служба Казахстанского института общественного развития

- Говорят, что сейчас назрел некий кризис института семьи, так ли это?

- В рамках своего исторического развития отношения семьи и общества, семьи и личности постоянно изменялись под воздействием экономических, общественно-политических факторов, установленных в данном обществе. Семейные ценности при этом всегда были направлены на удовлетворение потребностей государства, развитие и совершенствование общественных отношений.

Кризис современной казахстанской семьи характеризуется в таких проявлениях, как рост разводов, неполных семей, резкое снижение рождаемости. Стоит отметить, что рост разводов значителен по сравнению с уровнем разводимости казахских семей в 19 веке, так как до периода индустриализации в традиционных казахских семьях отец семейства был кормильцем, и женщина, уже создав семью, не могла вернуться в свой отчий дом, соответственно, была полностью экономически зависима от мужа и его семьи. В современном мире казахские женщины экономически независимы. Также все больше стирается традиционный подход к возвращению женщины в отчий дом по причине разрыва отношений с мужем, что делает ее более свободной в выборе дальнейшего жизненного пути.

К слову, одной из причин развода является также измена партнера, причем как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Мужчины в большинстве своем в исследовании о разводах отметили именно эту причину.

Все больше нормализуется отношение общества к разведенным женщинам, меньше женщины сталкиваются со стигматизацией. Если ранее при принятии решения о разводе супруги руководствовались установкой "оставаться вместе ради детей", то из года в год эта установка все больше теряет актуальность. И по данным социсследования нашего центра по разводам и их последствию, можно констатировать, что количество детей не влияет на принятие решения о разводе супругов.

- А что влияет на снижение рождаемости? Казалось бы, сейчас общество намного благополучнее, чем в 19 веке.

- Снижение рождаемости в Казахстане обусловлено переходом казахских семей из больших родовых, многопоколенческих семей к городским, нуклеарным семьям, а также прогрессом в медицине, позволяющим планировать рождение детей и более бережно относиться к своему здоровью, подготавливая свой организм к беременности и родам. В настоящее время казахстанские семьи более ответственно относятся к рождению и воспитанию детей.

Например, согласно анкетному опросу Национального доклада "Казахстанские семьи - 2022" мы получили данные, что 73,5% опрошенных казахстанцев считают, что скорее нужно планировать рождение ребенка, 15,2% считают, что этого делать не нужно, и 11,3% затруднились с ответом на данный вопрос.

- Раз такая ситуация, то какие меры принимает государство для укрепления института семьи? Какие программы существуют?

- В Казахстане актуализирована Концепция семейной и гендерной политики. В рамках ее предусмотрен план мероприятий с мерами по нескольким направления. Это укрепление института семьи посредством формирования семейных отношений, основанных на равном партнерстве мужчин и женщин, равном разделении ответственности родителей за воспитание, образование и развитие детей, заботе и поддержке пожилых. Это повышение доступности и адресности государственной социальной поддержки семьям. Также это создание условий для охраны репродуктивного здоровья и устранение гендерных разрывов в ожидаемой продолжительности жизни. Это предотвращение насилия в семье в отношении детей и женщин, а также укрепление института гендерного равенства, расширение экономических и политических возможностей женщин и многое другое. По всем пунктам идет работа.

Кроме того, в рамках предвыборной программы партии Amanat "Путь перемен" в каждом регионе уже сегодня создаются Центры поддержки семьи. Их задача заключается в работе над разрешением семейных конфликтов, получением госуслуг, оказанием консультаций юриста, а также оказанием помощи малоимущим семьям. Согласно данным 2022 года, в прошлом году граждане обращались в Центры поддержки семьи для получения госуслуг через портал "Электронного правительства", для консультаций по вопросам соцпомощи, пособий, соцуслуг, помощи инвалидам, для психологических и юридических консультаций, консультаций по вопросам трудоустройства многодетных и малообеспеченных членов семьи, открытия малого бизнеса и получения грантов.

Фото: Zakon.kz

- Вы уже сказали, что в стране остро стоит проблема разводов. Почему так складывается?

- Прежде всего, нужно сказать, что в Казахстане не самый высокий коэффициент разводимости. По итогам 2022 года он составляет 2,27 и с 2019 года демонстрирует ежегодное снижение. Если в процентном соотношении, то это 34,7% семей, распавшихся в прошлом году.

Для сравнения, можно отметить, что наиболее высокий уровень разводов в мире наблюдается в странах Европы и Скандинавии, таких как Венгрия - 67%, Швеция - 47%, Чехия - 50%, Португалия - 68%, а также и в соседних странах - СНГ, Украина - 42%, Беларусь - 40% и Россия - 51%.

- Где в Казахстане больше всего разводятся?

- С 2000 года по 2014 год коэффициент разводимости в стране ежегодно показывает рост за исключением трех периодов, где он показывает незначительное снижение. За 22 года пик разводимости в Казахстане пришелся на 2019 год - 3,23. Самые высокие коэффициенты по разводам в 2022 году зафиксированы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и в Астане.

Главными причинами разводов в Казахстане являются алкоголизм, вмешательство родственников в семейную жизнь, безработица, нехватка средств и проблемы с жильем.

- В западных фильмах часто показывают, что прежде, чем развестись, люди ходят к психологам, пытаются сохранить свой брак. Почему у нас нет такой психологической помощи семьям?

- На самом деле она есть. В стране действует 61 центр поддержки семей. Именно эти центры оказывают психологическую, социальную, правовую и другую необходимую помощь каждой семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также всестороннюю поддержку в развитии института семьи.

Вдобавок, как я отметила ранее, в соответствии с Концепцией семейной и гендерной политики до 2030 года для укрепления института семьи, оказания комплексных мер поддержки семьям будут созданы еще Центры по поддержке семьи, разрешения семейных конфликтов и предоставления временного проживания женщинам с детьми.

В ближайшее время будет разработана и внедрена Цифровая карта семьи, которая позволит оперативно выявить и предоставить помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Анализируя работу столичного центра поддержки семьи "Жанұя", мы видим, что они предоставляют услуги отдельным категориям граждан. Это многодетные, лица с инвалидностью, неполные и малообеспеченные семья, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Так, по обращениям за прошлый год в этом центре была оказана помощь 274 жителям столицы, обратившимся за психологической помощью. Также там постоянно проводят тренинги для сотрудников.

- Судя по данным, за помощью люди сами не часто обращаются?

- Вы знаете, да. Согласно исследованию, более 70% респондентов не пользовались услугами центров поддержки семьи, 19,3% впервые из анкетного опроса узнали об их существовании и только 7,1% обращались в данные центры.

Менее всего казахстанцы знакомы с деятельностью центров в таких регионах, как Кызылординская, Мангистауская и Актюбинская области, а также в Алматы.

Сельские респонденты чаще указывали, что они знакомы с работой центров, чем городские. Более 76% казахстанцев, проживающих в городах, не знают о работе центров поддержки семьи. Сельчан, не знакомых с работой таких учреждений, более 68%.

Касательно обращений, то чаще всего граждане обращаются за юридической консультацией - 42,5%, за соцпомощью - 34,5% и за психологической помощью - 14,9%. За юридической помощью обращаются как сельчане, так и горожане, а вот за психологической чаще приходят горожане, чем сельчане.

Но можно никуда не ходя, получить консультацию. Национальная телефонная линия доверия 150 - одно из направлений союза кризисных центров Казахстана, где круглосуточно предоставляются бесплатные онлайн-консультации психологов для детей и молодежи. Все происходит конфиденциально, и называть свои личные данные необязательно.

Поэтому психологическая помощь семьям предоставляется, однако об этом знают и обращаются небольшое количество граждан.

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- Какую помощь можно получить в колл-центре?

- Психологи-консультанты оказывают поддержку в ситуациях, связанных с отношениями с противоположным полом, семьей, дружбой, взаимоотношениях в школе, эмоциональным переживанием и другими причинами.

- Самый злободневный вопрос для молодых пар - это наличие собственного жилья, изучали ли вы, помогает ли ипотека от "Отбасы банка" для молодых пар сохранить их семьи?

- Подчеркну, что одним из основных условий, влияющих на прочность института семьи, конечно же, является экономическое благополучие. В среднем по стране в год создаются 140 тысяч семей, из них 50 тысяч рушатся. Причины весьма разные, начиная с финансово-материальных, заканчивая морально-индивидуальными проблемами.

В Казахстане для обеспечения населения доступным жильем запущено ряд программ. На базе "Отбасы банка" для молодых семей предусмотрена программа "Жас отбасы". Нужно сказать, что она пользуется большой популярностью среди казахстанцев.

Для помощи молодым семьям (состоящим в браке до 5 лет - прим.) предоставляется возможность покупки квартиры или дома на первичном рынке, в том числе по договору долевого участия, покупки квартиры или дома на вторичном рынке, строительству дома, ремонту и покупке земельного участка по минимальным ставкам. Также для молодых семей предусматриваются региональные жилищные программы "Елорда жастары", "Алатау жастары", "Ақтөбе Жастары" и аналогичные программы в таких городах как Алматы, Талдыкорган, Караганда и Атырау. Акиматы в рамках сотрудничества с "Отбасы банком" реализуют доступное жилье для молодых.

- Понятно, что женщины больше всего вовлечены в бытовые дела, чего нельзя сказать о мужчинах. Как бы вы оценили степень вовлеченности казахстанских мужчин в семейную жизнь?

- Сегодня развитие института отцовства является одной из приоритетных задач, стоящих перед семейной и гендерной политикой Казахстана. Для более гармоничного развития ребенка важно равнозначное участие обоих родителей в процессе воспитания и взаимодействия с ребенком. На сегодня женщины, как правило, проводят больше времени с детьми, чем мужчины, уделяют внимание воспитанию, досугу и уходу. Отчасти это связано с тем, что мужчины чаще, чем женщины занимаются материальным обеспечением семьи.

Другой причиной является преобладание в обществе социальных установок, согласно которым мужчина в первую очередь является защитником и кормильцем семьи, а женщина - хранительницей домашнего очага и матерью.

На госуровне предпринимается ряд мер по развитию вовлеченного отцовства. Задача повышения вовлеченности отцов в процесс воспитания детей отражена в Концепции семейной и гендерной политики РК до 2030 года. Согласно Концепции "ориентация на формирование у казахстанцев осознанного подхода к родительству и установки на вовлеченное отцовство будет способствовать укреплению детско-родительских эмоциональных связей и усилению роли отца в воспитании детей, снижению числа монородительских семей".

Фото: Zakon.kz

- В Казахстане есть Союз отцов? И чем они занимаются?

- Да, он функционирует с 2012 года. Это республиканское общественное объединение, своего рода платформа, которая объединяет казахстанских отцов. Цель организации заключается в активном участии отцов в воспитании детей наравне с матерями. К числу задач Союза отцов относится развитие максимальной вовлеченности отцов в семейную жизнь и воспитание здорового, воспитанного, культурного и образованного поколения.

На сегодня в состав Союза входят более 100 активных зарегистрированных участников, имеются региональные представители. Союз ведет активную деятельность. Они проводят различные мероприятия, конкурсы, благотворительные акции и участвуют в общественных, городских и социально значимых мероприятиях. Сейчас при школах открыто более 200 филиалов Союза отцов.

К тому же по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане (ЮНФПА) было подготовлено методическое пособие "Руководство для мужчин: как быть осознанным отцом и мужем".

- Интересно…

- Да, здесь для изучения вопроса развития института отцовства в современном казахстанском обществе были использованы результаты опроса взрослого населения. Следует отметить, что развитие института отцовства дает свои плоды. Так, более 75% респондентов отмечают, что сегодня отношения между детьми и отцами стали более доверительными, чем это было раньше.

Вместе с тем, если рассматривать финансовое положение опрошенных, то наблюдается следующая незначительная, но все же тенденция, что наиболее финансово-обеспеченные респонденты согласны с данным тезисом на 80,6%, а доля согласных из числа наименее обеспеченных составляет 71,9%. Таким образом, как я говорила, фактор финансового состояния положительно влияет на состояние семейного института в целом, в том числе отцовства.

Более половины респондентов, а это 60%, согласны с тем, что отец может не хуже матери ухаживать за маленьким ребенком, вести домашнее хозяйство. Это говорит о том, что общество готово и имеет понимание о развитии и потенциале института отцовства. Отметим, что среди респондентов как женского, так и мужского полов нет значительных различий, мужчины согласны с данным тезисом на 59,6%, а женщины на 60,4%. Наблюдается взаимосвязь между уровнем экономического благополучия респондентов и их согласием с тезисом, что отец может не хуже матери ухаживать за маленьким ребенком, вести домашнее хозяйство. Так, респонденты, указавшие, что у них денег хватает на все, чтобы ни в чем себе не отказывать, на 41,9% согласны и 18,1% скорее согласны с тем, что отец может не хуже матери смотреть за детьми и делать домашние дела. Напротив, респонденты, указавшие, что у них денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, на 18,8% согласны и 34,4% скорее согласны с данным тезисом.

Чуть более половины респондентов - 54,1%, отмечают, что важнее, чтобы отец хорошо материально обеспечивал детей, а не занимался их воспитанием. Это, скорее всего, связано с тем, что мужчины чаще занимаются материальным обеспечением семьи. Данный факт показывает, что сейчас для казахстанцев важнее, чтобы семья была в первую очередь обеспеченной. Поэтому участие отца в воспитании детей отходит на второй план.

Если изучить практическую часть реализации внедрения института отцовства, а именно в части воспитания ребенка с рождения, то основная часть казахстанцев еще не готова к таким реалиям. Так, 58,8% респондентов в той или иной степени не согласны с тем, что вполне нормально, когда после рождения ребенка мать выходит на работу, а отец ухаживает за новорожденным. Из них 34,6% не согласны с данным утверждением и 24,2% скорее не согласны. Вместе с тем практически каждый третий казахстанец - 31,3%, согласен с данным тезисом. Около 10% затрудняются ответить.

- А как часто пары соглашаются с одинаковым распределением обязанностей в семье?

- Если исходить из материальной обеспеченности, то тенденция такова, что более обеспеченные люди чаще соглашаются с этим утверждением, чем менее обеспеченные. Например, респонденты, отметившие, что им хватает денег на все, чтобы ни в чем себе не отказывать, согласны с этим тезисом на 17,4%. Те, у которых денег достаточно для приобретения только необходимых продуктов и одежды - на 11,9%. Там, где денег не хватает даже на приобретение продуктов питания - только на 9,4%.

Таким образом, опрос казахстанцев показывает, что общество понимает и приветствует развитие института отцовства. При этом риск потери финансовых доходов семьи не дает возможности полностью реализоваться институту отцовства.

Сейчас в большинстве случаев мужчины в Казахстане чаще, чем женщины занимаются материальным обеспечением семьи. Доля семей, где материальное обеспечение приходится лишь на женщину, составляет всего 3,1%. Совместное материальное обеспечение зафиксировано в 45,8% случаях.

Необходимо продолжить политику развития института отцовства за счет проведения различных мероприятий, так как опрос показал, что еще не все казахстанцы понимают важность данного направления.

- Есть ли у нас курсы для молодежи по правильному созданию семьи и дальнейшему воспитанию детей?

- В рамках плана действий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в РК запланирован ряд мероприятий на тему создания семьи и воспитания детей. В частности, до 2024 года планируется проведение подготовительных курсов для молодоженов по вопросам создания семьи в рамках проекта "Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи". Также, начиная с 2023 года до 2023 года, планируется регулярное проведение классных часов по семейному воспитанию во всех школах страны. Помимо этого, следует отметить, что в Казахстане, как я сказала, функционируют 68 Центров поддержки семьи, которые оказывают консультационную и психологическую поддержку родителям, в том числе по вопросам воспитания детей.

- К слову, по поводу распределения ответственности между обществом и семьей в отношении заботы о пожилых людях и о детях многие считают, что в основном заботой о стариках должно заниматься государство. А каково ваше мнение на этот счет?

- По данным нашего соцопроса, многие казахстанцы довольно тесно общаются со своими родителями и помогают им. Чуть более трети респондентов - 35%, отметили, что помогают в домашних делах, другая треть - 33,6%, оказывает материальную поддержку. Около 5% оплачивают отдых, курорты или лечение, а также полностью оплачивают все расходы.

Таким образом, можно заключить, что основная часть казахстанцев демонстрируют на личном опыте важные качества крепкого семейного института, что, считаем, является крепким фундаментом для развития семейного института в ближайшем будущем. А также 90% казахстанцев отмечают положительное влияние на детей воспитания бабушками и дедушками.

Что касается распределения ответственности, с одной стороны, необходимы государственные меры поддержки, дополнительные гарантии социальной стабильности для пожилых людей, так как бывают случаи, что семья не всегда имеет возможность позаботиться о родных. Но в то же время существует необходимость в развитии работы с общественным мнением с целью укрепления силы института семьи, для того, чтобы дети и родственники всячески старались заботиться о пожилых людях.

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- На каком уровне должно происходить привитие семейных ценностей в обществе? То есть, кто должен этим заниматься: родители, школа или государство, на ваш взгляд? И в какой степени?

- Несмотря на большое число институтов, участвующих в формировании и укреплении семейных ценностей, ключевое место, безусловно, занимает семья. Это объясняется тем, что именно в семье закладываются основы формирования человека как личности.

Но не стоит забывать о том, что не каждый родитель в полной мере проинформирован о жизни своего ребенка. Существует необходимость организации обучения, тренингов для родителей по построению доверительных отношений с ребенком. На сегодня на госуровне предпринимается ряд мер по поддержке института семьи. В 2022 году была актуализирована Концепция семейной и гендерной политики РК до 2030 года.

Вместе с этим влияние школьного коллектива также вносит в атмосферу семьи общественно ценные стимулы, национальные, другие духовно-нравственные ценности, поскольку дети проводят большую часть своего времени в стенах школы. Именно школа призвана ориентировать семью на приоритеты воспитания, актуальные для современного общества, определять ведущие принципы, которыми должна руководствоваться семья при осуществлении своей воспитательной деятельности.

- Как сделать так, чтобы казахстанская семья была счастливой? Чтобы меньше было ссор между супругами и что для этого нужно от каждого из членов семьи?

- На пути к созданию счастливой семьи, в действительности, влияют различные факторы. Одним из факторов является финансовое обеспечение семьи. По результатам исследований, респонденты, имеющие сравнительно низкий уровень покупательской способности, чаще отвечают, что не удовлетворены отношениями в семье. 12,5% опрошенных, чьим семьям не хватает средств даже на приобретение продуктов питания, признают неудовлетворенность семейной жизнью. Примечательно, что среди тех, у кого денег хватает на все, чтобы ни в чем себе не отказывать, данный показатель составляет всего 1,9%. Данную взаимосвязь можно объяснить тем, что в семьях с низким уровнем дохода основное внимание уделяется поиску дохода и удовлетворению базовых материальных потребностей, что сказывается на семейных взаимоотношениях.

В окружении семьи человек проводит большую часть своей жизни, таким образом, климат в семье, атмосфера взаимоотношений - более чем важны в формировании счастливой семьи.

Также, одним из немаловажных факторов, укрепляющих семейный институт, является культурное, позитивное совместное времяпровождение.