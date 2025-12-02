#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой рассказал о поддержке семьи Игоря Николаева

Игорь Крутой, артист, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 12:41 Фото: Vk/krutoy1954
Знаменитый пианист Игорь Крутой рассказал о подготовке новогодних программ и о помощи, которую он оказал супруге своего друга Игоря Николаева, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за день артисты отсняли сразу две программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

"Одна из них была посвящена юбилею и творчеству прекрасного автора и исполнителя Игоря Саруханова, а другая – нашей общей любимице Юлечке Проскуряковой и гениальному во всех ипостасях моему другу и соавтору Игорьку Николаеву", – уточнил Крутой.

Музыкант очень надеется, что передачи выйдут интересными.

Третья жена Николаева в комментариях поблагодарила друга семьи.

"Игорь Яковлевич! Огромное спасибо, что поддержали! Было очень весело и душевно!" – написала Проскурякова.

Фанаты также отметили, что рядом с Крутым люди становятся будто добрее, светлее, настоящее и без притворства.

28 ноября 2025 года казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, поделился с аудиторией радостной новостью. У музыканта вышла новая песня под названием "Отпусти меня", которую написал известный композитор Игорь Крутой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
