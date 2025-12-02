Игорь Крутой рассказал о поддержке семьи Игоря Николаева
Знаменитый пианист Игорь Крутой рассказал о подготовке новогодних программ и о помощи, которую он оказал супруге своего друга Игоря Николаева, сообщает Zakon.kz.
По его словам, за день артисты отсняли сразу две программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
"Одна из них была посвящена юбилею и творчеству прекрасного автора и исполнителя Игоря Саруханова, а другая – нашей общей любимице Юлечке Проскуряковой и гениальному во всех ипостасях моему другу и соавтору Игорьку Николаеву", – уточнил Крутой.
Музыкант очень надеется, что передачи выйдут интересными.
Третья жена Николаева в комментариях поблагодарила друга семьи.
"Игорь Яковлевич! Огромное спасибо, что поддержали! Было очень весело и душевно!" – написала Проскурякова.
Фанаты также отметили, что рядом с Крутым люди становятся будто добрее, светлее, настоящее и без притворства.
28 ноября 2025 года казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, поделился с аудиторией радостной новостью. У музыканта вышла новая песня под названием "Отпусти меня", которую написал известный композитор Игорь Крутой.
