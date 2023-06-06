В Жетысуской области акима наказали за нецензурную брань

Вышестоящее руководство объявило акиму Ушаральского сельского округа Алакольского района строгий выговор, сообщает Zakon.kz.

Видео разговора местного жителя и акима Максута Сайдильдинова, в котором последний нецензурно выражался, появилось в социальных сетях еще в середине мая 2023 года.

26 мая Департамент по делам госслужбы Жетысуской области после обращения местных активистов начал служебное расследование. По его итогам 31 мая Совет по этике департамента рекомендовал наложить на акима взыскание.

6 июня аким Алакольского района Алмас Абдинов за грубое общение с жителями и использование нецензурной брани объявил Сайдильдинову строгий выговор.

Автор – Азат Жумаханов.