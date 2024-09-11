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Из студенческого общежития в Жетысуской области эвакуировали 32 человека

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 05:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 10 сентября в городе Ушарал Алакольского района из общежития заблаговременно эвакуировали людей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в здании общежития многопрофильного колледжа. Прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно потушили пожар в одной из комнат площадью 25 кв. м на четвертом этаже. Из комнаты эвакуировали двух жителей.

Также заблаговременно эвакуировались 30 человек. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось избежать человеческих жертв.

На днях житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты.

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