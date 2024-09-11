Из студенческого общежития в Жетысуской области эвакуировали 32 человека
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 10 сентября в городе Ушарал Алакольского района из общежития заблаговременно эвакуировали людей, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в здании общежития многопрофильного колледжа. Прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно потушили пожар в одной из комнат площадью 25 кв. м на четвертом этаже. Из комнаты эвакуировали двух жителей.
Также заблаговременно эвакуировались 30 человек. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось избежать человеческих жертв.
На днях житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты.
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