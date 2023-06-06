Казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт
Фото: pixabay
На просторах Казнета появилась фотография, на кадрах которой по трассе лопату закатали в асфальт. Автор поинтересовался у читателей, где могло это произойти. Комментаторы с юмором отнеслись к подобному ребусу, сообщает Zakon.kz.
"Фото года", – отметил один из подписчиков.
Большинство комментаторов предположили, что снимок был сделан в Казахстане. Кроме того, многие оставили шуточные примечания.
- Грабли были бы символичней.
- Вдруг опять будут дорогу ремонтировать, лопата понадобится.
- Где-то на просторах страны.
- Где, где? В Караганде.
- Вот, где лопата зарыта.
- Пройтись по всему полотну, смотрите внимательно. Может где-то и бригадира закатали.
- Всегда под рукой.
- Зато яму закрыли.
- Хорошо, что рабочих не закатали.
- Истина где-то рядом, надо копнуть.
- Заложили лопату на будущее.
5 июня в социальных сетях завирусилось видео с качелей, которая, как утверждают жители Зайсана, качается сама по себе. Сельчане даже позвали имама, чтобы он прочел молитву.
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