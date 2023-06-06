Казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт

Фото: pixabay

На просторах Казнета появилась фотография, на кадрах которой по трассе лопату закатали в асфальт. Автор поинтересовался у читателей, где могло это произойти. Комментаторы с юмором отнеслись к подобному ребусу, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: