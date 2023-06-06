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Казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт

Казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт Фото: pixabay
На просторах Казнета появилась фотография, на кадрах которой по трассе лопату закатали в асфальт. Автор поинтересовался у читателей, где могло это произойти. Комментаторы с юмором отнеслись к подобному ребусу, сообщает Zakon.kz.

"Фото года", – отметил один из подписчиков.

Большинство комментаторов предположили, что снимок был сделан в Казахстане. Кроме того, многие оставили шуточные примечания.

  • Грабли были бы символичней.
  • Вдруг опять будут дорогу ремонтировать, лопата понадобится.
  • Где-то на просторах страны.
  • Где, где? В Караганде.
  • Вот, где лопата зарыта.
  • Пройтись по всему полотну, смотрите внимательно. Может где-то и бригадира закатали.
  • Всегда под рукой.
  • Зато яму закрыли.
  • Хорошо, что рабочих не закатали.
  • Истина где-то рядом, надо копнуть.
  • Заложили лопату на будущее.

5 июня в социальных сетях завирусилось видео с качелей, которая, как утверждают жители Зайсана, качается сама по себе. Сельчане даже позвали имама, чтобы он прочел молитву.

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