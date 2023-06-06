В Карагандинской области 19-летний юноша утонул, купаясь в запрещенном месте

Шестого июня 19-летний житель Карагандинской области утонул в Федоровском водохранилище. Купание в этом месте запрещено, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области, несчастный случай произошел шестого июня на Федоровском водохранилище. В запрещенном для купания месте утонул молодой человек 2004 года рождения.

"О происшествии спасателям сообщили его друзья, вместе находившиеся на отдыхе. Спасатели-водолазы обнаружили тело утонувшего на расстоянии 8 метров от берега, на глубине 3 метров. В этом месте дно водоема не ровное, резкие перепады глубин". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Третьего июня стало известно, что во время купания на реке Нура в Нуринском районе Карагандинской области утонула 15-летняя школьница. Девочка отдыхала на реке вместе с одноклассниками.