Спасатели перечислили места, запрещенные для купания в Мангистау

В Мангистауской области с 2018 по 2024 года утонули 82 человека, из них 19 – дети. По статистике, наибольшее количество трагедий зафиксировано в местах, где купание запрещено, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, за последние семь лет наибольшее количество утонувших произошло в запрещенных для купания местах, таких как водоканал "Шора" и в районе, известном в народе как "Тарасик".

"С 2018 по 2024 год на территории Мангистауской области утонули 82 человека, из них 19 – дети. В разрезе по местам происшествий: на запрещенных для купания участках произошло 30 случаев, из которых 6 с участием детей; на необорудованных участках – 37 случаев, в том числе 7 детей; на оборудованных пляжах зарегистрировано 15 случаев, из них 6 – дети", – говорится в официальной информации ДЧС региона.

Ранее сообщалось, что туриста нашли и оштрафовали в Мангистау за "наскальные рисунки".

