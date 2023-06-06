В Жамбылской области водитель "заработал" штрафов почти на миллион тенге

Жамбылские полицейские задержали злостного нарушителя ППД, за которым числится 101 нарушение и неоплаченные штрафа почти на миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции области, сотрудники административной полиции во время обработки предписаний за нарушения правил дорожного движения, поступающих с аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений, установили автомашину "Toyota Camry" черного цвета.

"Водитель установил на авто подложный государственный регистрационный номерной знак, и чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 000 тенге", - рассказали в полиции.

Во время проведения розыскных мероприятий сотрудники ЦОУ совместно с Батальоном патрульной полиции УП Тараза по камерам видеонаблюдения дотследили автомобиль.

6 июня в 02:19 на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Толе би стражи порядка задержали 32-летнего нарушителя, в багажнике автомашины лежали подложные номера, которыми он пользовался, чтобы избежать штрафов.

На водителя было составлено еще 4 административных протокола по части 2 статьи 230 КоАП РК, частям 3, 4, 5 статьи 590 КоАП РК.

Водитель полностью признал свою вину, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

По решению суда водителю назначен административный арест и лишение права управления транспортным средством на 1 год.



