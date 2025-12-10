#Казахстан в сравнении
Общество

43 нарушения ПДД совершил водитель в Жамбылской области

43 нарушения ПДД совершил водитель в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 19:24 Фото: ДП Жамбылской области
В Жамбылской области задержан водитель с неоплаченными штрафами почти на один миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылском районе во время ОПМ "Борышкер" полицейские выявили водителя автомобиля марки Mercedes-Benz, за которым числилась задолженность по штрафам на общую сумму около одного миллиона тенге. Во время рейда его остановили за грубое нарушение правил дорожного движения и опасное маневрирование.

В ходе проверки установлено, что водитель ранее совершил 43 административных правонарушения:

  • неоднократно превышал скорость;
  • проезжал на запрещающий сигнал светофора;
  • не уступал дорогу пешеходам;
  • нарушал требования технической эксплуатации транспортного средства.

Из-за несвоевременной оплаты штрафов образовалась значительная задолженность. Автомобиль злостного нарушителя водворен на штрафстоянку.

В первый день ОПМ "Борышкер-2025" в Жамбылской области на штрафстоянку водворено 174 автомобиля должников.

Полиция напоминает, что работа по выявлению должников проводится на постоянной основе, и призывает водителей соблюдать ПДД и своевременно оплачивать штрафы.

Рейды проводят и на дорогах Алматы. 8 декабря стражи порядка рассказали о выявлении машин с нарушениями правил дорожного движения (ПДД) на сотни тысяч и миллионы тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
