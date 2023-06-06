ЕЭК будет финансировать интеграционные проекты в сфере промышленности из бюджета Союза

В результате изменений в Договор о ЕАЭС, согласованных главами государств-членов 25 мая, Евразийская экономическая комиссия получила новые полномочия по льготному финансированию многосторонних интеграционных проектов в промышленности из бюджета Союза, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян на встрече с членами Белорусской торгово-промышленной палаты, заинтересованными предприятиями и госорганами Беларуси.

"Со следующего года мы сможем субсидировать банкам часть процентных ставок по выданным кредитам. Бюджет будет формироваться из долевых взносов, поступающих от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, и составит порядка 20 млн долларов в год. За пять лет это позволит профинансировать проекты общей стоимостью до 1 млрд долларов", – рассказал Артак Камалян.

По словам министра ЕЭК, для запуска нового механизма сейчас разрабатывается Положение о порядке отбора кооперационных проектов и оказания финансового содействия при их реализации.

Артак Камалян призвал бизнесменов страны активнее включаться в эту работу.

"Программа финансового содействия промышленной кооперации будет способствовать дальнейшему технологическому развитию наших стран, обеспечит малым и средним предприятиям доступ к новым технологиям, а также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом", – отметил Артак Камалян.

Со стороны представителей бизнес-сообщества на встрече озвучены вопросы условий предоставления преференций и льготных ставок при внедрении нового механизма финансирования, создания благоприятных условий для реализации интеграционных проектов, а также возможное наступление форс-мажорных обстоятельств.

Белорусская сторона предложила предусмотреть участие всех финансовых организаций при подготовке и рассмотрении кооперационных проектов.

По ключевым актуальным вопросам бизнеса министр ЕЭК дал разъяснения, в рамках предстоящих экспертных консультаций работа по проекту Положения будет продолжена.

Встреча в Минске стала первой из серии запланированных рабочих встреч Артака Камаляна с представителями бизнеса и руководителями промышленных предприятий государств-членов. В ближайшее время конструктивное обсуждение нового механизма поддержки промкооперации продолжится.