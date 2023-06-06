ЕЭК будет финансировать интеграционные проекты в сфере промышленности из бюджета Союза
Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян на встрече с членами Белорусской торгово-промышленной палаты, заинтересованными предприятиями и госорганами Беларуси.
"Со следующего года мы сможем субсидировать банкам часть процентных ставок по выданным кредитам. Бюджет будет формироваться из долевых взносов, поступающих от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, и составит порядка 20 млн долларов в год. За пять лет это позволит профинансировать проекты общей стоимостью до 1 млрд долларов", – рассказал Артак Камалян.
По словам министра ЕЭК, для запуска нового механизма сейчас разрабатывается Положение о порядке отбора кооперационных проектов и оказания финансового содействия при их реализации.
Артак Камалян призвал бизнесменов страны активнее включаться в эту работу.
"Программа финансового содействия промышленной кооперации будет способствовать дальнейшему технологическому развитию наших стран, обеспечит малым и средним предприятиям доступ к новым технологиям, а также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом", – отметил Артак Камалян.
Со стороны представителей бизнес-сообщества на встрече озвучены вопросы условий предоставления преференций и льготных ставок при внедрении нового механизма финансирования, создания благоприятных условий для реализации интеграционных проектов, а также возможное наступление форс-мажорных обстоятельств.
Белорусская сторона предложила предусмотреть участие всех финансовых организаций при подготовке и рассмотрении кооперационных проектов.
По ключевым актуальным вопросам бизнеса министр ЕЭК дал разъяснения, в рамках предстоящих экспертных консультаций работа по проекту Положения будет продолжена.
Встреча в Минске стала первой из серии запланированных рабочих встреч Артака Камаляна с представителями бизнеса и руководителями промышленных предприятий государств-членов. В ближайшее время конструктивное обсуждение нового механизма поддержки промкооперации продолжится.