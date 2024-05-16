Страны ЕАЭС договорились совместно финансировать промышленные проекты

Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании палаты 16 мая ратифицировали изменения в Договор об ЕАЭС, которые позволят оказывать финансовое содействие при реализации государствами-членами Союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности".

Ратификация протокола позволит создать правовую основу для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности государств-членов Евразийского экономического союза.

"Протоколом предусматривается внесение изменений и дополнений в части поддержки по реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, перечень которых определяется Межправительственным советом. В соответствии с Протоколом Совет комиссии ЕАЭС может принять решение об оказании финансового содействия за счет средств бюджета Союза. Источником финансирования будет являться 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов Евразийского экономического союза от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета Союза. Максимальный объем субсидии на один проект будет составлять 1,8 млрд тенге в год, соответственно, за 5 лет составит 9,4 млрд тенге", – сообщил депутат Сената Парламента РК Шакарым Буктугутов.

Протокол о промышленном сотрудничестве (приложение № 27 к Договору о ЕАЭС) также дополнен нормами, регламентирующими объем средств, предусматриваемый в бюджете Союза; размер процентного соотношения и форму оказания финансового содействия при реализации государствами- членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.

Согласно протоколу, порядок отбора и реализации государствами-членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также оказания финансового содействия за счет средств бюджета Союза определяется в соответствии с положением, утвержденным Межправительственным советом.

Документ направлен на подпись главе государства.

Кроме того, 16 мая депутаты Сената ратифицировали договор между Казахстаном и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.