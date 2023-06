Карим Бензема перешел в "Аль-Иттихад"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



После официального прощания форварда с командой "Реала", которая состоялась вечером 6 июня, появилась новость о новом контракте Бензема. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Official, confirmed. Karim Benzema joins Al Ittihad on two year deal with option for further season. 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad



Benzema will earn almost €200m per season net salary, commercial deals included. pic.twitter.com/vSrkL4zjJI