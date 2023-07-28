Карим Бензема забил красивый гол в первом матче за "Аль-Иттихад"
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35-летний нападающий первый свой гол оформил в ворота клуба "Эсперанс". Это случилось на 55-й минуте матча Кубка арабских чемпионов, где его клуб был сильнее со счетом 2:1.
Плюс к этому, один из лучших форвардов мира отметился удачным пасом, когда был забит первый гол в этом противостоянии.
Таким образом, обладатель "Золотого мяча" славно начал свою карьеру в Саудовской Аравии, записав в свой актив гол и пас. Он только недавно перешел в "Аль-Иттихад" из мадридского "Реала".
Вместе с ним в этом поединке за саудитов дебютировал экс-игрок лондонского "Челси" Нголо Канте.